Cruz Azul elimina a Chivas y avanza a la Final del Clausura 2026 / Jam Media

Cruz Azul impuso condiciones en el Estadio Jalisco y derrotó 2-1 a Chivas, y así, con global de 4-3, avanzó a la final del Clausura 2026.

Chivas vs Cruz Azul / Simon Barber Ampliar

La Máquina tomó ventaja rápido con una anotación de Jeremy Márquez al minuto 5, quien venció al portero Óscar Whalley con un remate potente. Sin embargo, Chivas no se quedó de brazos cruzados, y rápidamente encontraron el empate con una gran anotación de Omar Govea, quien superó a Kevin Mier con un riflazo desde fuera del área.

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Para el segundo tiempo, Guadalajara cedió la iniciativa al cuadro celeste, y la presión de Cruz Azul rindió frutos al minuto 65 cuando Agustín Palavecino anotó con una gran dosis de suerte, pues el balón fue desviado por Diego Campillo.

¡LE QUIERE DAR UN TÍTULO A CRUZ AZUL! ⚽️🏆🚂



Para Joel Huiqui significa mucho el poder llevar a @CruzAzul a otra final, donde asegura QUIERE QUEDARSE terminando el torneo.



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El Rebaño se volcó al frente, sin embargo, no encontraron opciones claras de gol. Al final, ni ocho minutos de compensación fueron suficientes para el equipo de Gabriel Milito. De esta manera, Cruz Azul avanzó a la Gran Final, y de la mano de Joel Huiqui pelearán por la décima. Chivas seguirá esperando para un nuevo campeonato.