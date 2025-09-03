Guillermo Ochoa vuelve a ser vinculado con un equipo de la Liga MX

Guillermo Ochoa suena para llegar a Querétaro, con el afán de sacar al equipo del fondo de la tabla, hacerle competencia a los actuales porteros y poder subir el nivel del conjunto.

Después de que el fichaje de Ochoa por el Burgos no se concretara, el nuevo equipo que ha pretendido al mexicano son los Gallos Blancos, ya que necesitan ayuda tras un inicio de temporada tormentoso, donde solo han conseguido cuatro puntos en siete jornadas, con un balance de una victoria, un empate y cinco derrotas, lo que deja al equipo en la posición 17 de la tabla, solo por arriba del Puebla, gracias a la diferencia de goles, ya que ambos tienen la misma cantidad de puntos.

Actualmente, los Gallos tienen tres porteros registrados. El primero es José Hernández, quien ha jugado cuatro partidos en lo que va del torneo, ha recibido nueve goles y no ha mantenido porterías en cero. El segundo es Guillermo Allison, quien ha jugado tres partidos, ha permitido seis goles y, al igual que su compañero, no ha mantenido porterías en cero. Por último, está Luis Villegas, que no ha tenido minutos este torneo.

Se espera que la llegada de Ochoa a Querétaro pueda darle confianza al equipo en la portería, ya que en siete juegos los Gallos han concedido 15 goles, promediando un poco más de dos goles por partido. Por lo tanto, un portero con experiencia europea suena perfecto para el equipo, ya que si logra subir su nivel, podría colarse al play-in, pues solo está a cinco puntos de ese objetivo.