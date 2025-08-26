Chicharito podría anunciar su retiro del futbol muy pronto; Chivas lo tiene en mente y su gente cercana le pide ya dejar las canchas

La carrera majestuosa y legendaria de Javier Hernández vive sus momentos más bajos y polémicos con poco fútbol, pocos minutos en cancha y muchas polémicas fuera de ella. Las lesiones lo tienen congelado y en la afición, el cariño que le tenían se ha convertido en críticas y desesperación.

En casi dos años desde su vuelta al Rebaño, Chicharito lleva apenas dos goles y se ha perdido más partidos de los que ha jugado, por lo que en la prensa y la hinchada rojiblanca, los señalamientos hacia el goleador están al día.

Encima, el mismo Javier, lejos de quedar fuera de polémicas, se ha enfocado más en otras cosas que no sean Chivas, como su equipo en la Kings League, apariciones en otros proyectos y su vida de influencer en redes sociales y sus transmisiones de videojuegos.

Todo este combo tiene a la gente del Club Deportivo Guadalajara preocupado por el accionar de CH14 y qué tanto le conviene al jugador seguir en el equipo y a la misma institución, seguir ligada a él.

CHICHARITO PIENSA EN EL RETIRO

Por todo lo anterior y de acuerdo a fuentes cercanas a Chicharo consultadas por W Deportes, en el entorno del futbolista ya se habla del adiós de las canchas del máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana.

Para sus amigos y familiares, está claro que el fútbol ya lo es prioridad #1 de Javier Hernández, que tiene otros negocios y otras metas, tanto de su vida en redes, como de su vida personal, donde por ejemplo, no puede ver a sus hijos tan seguido.

El mismo Chicharito ya ha hablado de la posibilidad de decir adiós a las canchas y con sus lesiones y unas Chivas en crisis, la posibilidad de que anuncie pronto su retiro, crece cada día más.

Hernández tiene ya 37 años y su accionar en el campo, cuando ha estado sano, ha dejado mucho que desear. De los 32 partidos en los que ha tenido minutos, solo ha podido jugar uno completo.

Pero lo que más molesta a la gente del chiverio es su poca productividad en ataque, dos goles en Liga MX, uno más en CONCACAF, una asistencia y 12 veces en la lista de lesionados que le han hecho perderse casi los mismos 32 juegos que sí ha estado disponible.

Chicharito ya no gusta mucho en Chivas Ampliar

¿CUÁNDO PODRÍA REGRESAR DE SU LESIÓN JAVIER HERNÁNDEZ?

De acuerdo a palabras del propio DT, Gabriel Milito, Chicharito es importante en su vestuario, pero en cuestión futbolística, poco ha aportado a su proceso, que no marcha muy bien en su arranque.

Javier Hernández tiene una lesión en la pierna derecha a la cual aún le faltan dos o tres semanas. Por lo que su hipotético regreso con el Rebaño podría darse hasta finales de septiembre o en una fecha más apresurada, salir a la banca en el Clásico ante América y próximo 13 de septiembre.