Chicharito Hernández responde sí jugará en el Atlante: Esto dijo sobre su futuro en la Liga MX

Javier “Chicharito” Hernández aclaró en redes sociales si existe la posibilidad de jugar con el Atlante a partir de la próxima temporada en la Liga MX, en medio de los rumores sobre su futuro tras su salida de Chivas. El delantero mexicano negó acuerdos formales y mantiene en suspenso su próximo destino profesional en 2026.

Chicharito Hernández / Eurasia Sport Images Ampliar

¿Chicharito jugará en el Atlante? Esto respondió el delantero mexicano

Javier Hernández fue cuestionado directamente por aficionados sobre su posible llegada al Atlante, club que prepara su regreso a la Liga MX.

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El atacante mexicano fue claro al responder que no existe ningún acuerdo con el conjunto azulgrana, aunque su nombre ha sido vinculado en distintos reportes debido a la reestructuración del proyecto deportivo del club capitalino.

Atlante, que trabaja en su regreso al máximo circuito, ha sido relacionado con varios nombres de experiencia, pero en el caso de Chicharito no hay negociaciones avanzadas.

¿Atlante busca fichar a Chicharito Hernández?

El interés alrededor del delantero surgió por la intención del Atlante de reforzarse con jugadores de impacto mediático y experiencia internacional.

Sin embargo, distintas fuentes cercanas al club han señalado que, aunque el nombre de Hernández genera atractivo, no está dentro de los planes inmediatos del equipo para el siguiente torneo.

Incluso en el entorno del jugador se mantiene la postura de analizar propuestas sin cerrar puertas, pero priorizando un proyecto competitivo que le garantice minutos y protagonismo.

El presente de Chicharito tras su salida de Chivas

Javier Hernández se encuentra sin equipo desde su salida de Chivas en 2025, luego de una segunda etapa marcada por irregularidad y lesiones.

Su último torneo con el Rebaño Sagrado no cumplió con las expectativas deportivas, aunque su figura siguió teniendo peso mediático dentro del fútbol mexicano.

Actualmente, el delantero de 37 años continúa entrenando por su cuenta mientras define si continuará su carrera profesional o si dará un giro hacia el retiro o proyectos alternos dentro del fútbol.

¿Qué opciones tiene Chicharito en 2026?

El futuro del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana sigue abierto. Entre las posibilidades que se han manejado están:

Continuar en la Liga MX con algún club que busque experiencia en ataque

Explorar opciones en la MLS, donde ya tuvo etapas previas

Mantenerse sin equipo mientras define su retiro

Además, su nombre ha aparecido en distintos proyectos mediáticos rumbo al Mundial 2026, lo que refuerza su presencia fuera de las canchas. El ex jugador del Real Madrid formará parte del equipo de transmisión de FOX USA para la Copa del Mundo.

Atlante y el mercado de fichajes en la Liga MX

El regreso del Atlante a la primera división ha generado especulación sobre fichajes de alto perfil. El club busca consolidar un proyecto competitivo, pero también equilibrado económicamente.

En ese contexto, nombres como el de Chicharito han sido parte de la conversación, aunque sin avances formales hasta el momento.

¡Bienvenido a casa, Miguel Herrera!

Nuestro nuevo técnico llega al banquillo con algo que no se firma en un contrato: identidad, carácter y el ADN azulgrana que lo une a nuestra historia. pic.twitter.com/G2nZDyawh9 — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 29, 2026

Próximos pasos en el futuro de Chicharito Hernández

Por ahora, Javier Hernández no tiene equipo confirmado para el Apertura 2026 y su decisión podría definirse en las próximas semanas del mercado de fichajes.

Mientras tanto, el delantero mexicano sigue siendo uno de los nombres más buscados en la Liga MX, aunque su llegada al Atlante, por ahora, está completamente descartada.