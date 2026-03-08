Filtran uniforme de visitante de México para el Mundial 2026; desata altas expectativas entre la afición / Omar Vega

A menos de 100 días de la Copa del Mundo 2026, y a dos semanas de la próxima Fecha FIFA, circulan en redes sociales las primeras imágenes de la que sería su nueva camiseta de visitante del Tri. El diseño despertó expectativa entre aficionados que esperan ver la nueva indumentaria en los próximos partidos.

Selección Mexicana / Omar Vega

Imágenes difundidas en plataformas especializadas revelan que la nueva equipación, diseñada por Adidas, formaría parte de la colección preparada para el torneo mundialista. La marca alemana mantendría una estética elegante y moderna para acompañar a la selección durante el proceso previo al certamen.

¿Cómo es el nuevo uniforme de la Selección Mexicana?

El uniforme tendría como base el color blanco, acompañado de detalles en verde y rojo que remiten a los colores tradicionales del fútbol mexicano. El diseño incluiría además un patrón termosellado que aportaría textura a la camiseta sin alterar su apariencia sobria.

Entre los elementos más llamativos destaca la incorporación del “trefoil” de Adidas, característico de la línea Originals, así como el distintivo “Somos México” colocado en la parte superior de la espalda. El cuello en forma de “V” también forma parte del diseño, que luce más clásico y estilizado.

El resto del uniforme mantendría la identidad tricolor con un short en color verde acompañado por las tradicionales tres franjas de la marca, en este caso combinando rojo y blanco. Las calcetas, por su parte, serían blancas con detalles en verde y rojo que armonizan con la camiseta.

Nueva camiseta Selección Mexicana

¿Cuándo se presentará la nueva indumentaria del Tricolor?

La presentación oficial del uniforme está prevista para el 20 de marzo, fecha en la que la marca abriría su venta al público; Incluso existe la posibilidad de que la marca Selección Mexicana estrene esta camiseta durante el próximo partido amistoso ante Portugal.

La nueva indumentaria se suma a la camiseta de local presentada meses atrás, inspirada en la Piedra del Sol y en los colores tradicionales del país. Con ambos uniformes listos, el cuadro de Javier Aguirre afina detalles para su participación en la Copa del Mundo 2026.