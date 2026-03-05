Cristiano Ronaldo en la cuerda de no viajar a México; ¡Se pierde duelo vs Selección Mexicana!

Después de presentar una lesión muscular en los isquiotibiales, quedará fuera entre dos a cuatro semanas. Y por esta cuestión, el 28 de marzo está a la vuelta de la esquina y el duelo contra la Selección Mexicana en el Estadio Azteca, podría no contar con CR7 en la alineación.

CR7 / NurPhoto Ampliar

Es una realidad, que la mayoría sino es que todos los boletos que se vendieron para este compromiso, era porque tenían la ilusión, de ver a Cristiano en nuestro país. Muchos, han empezado a vender sus boletos, hay otros que se fueron al extremo y de plano reprueba al destino, por esta lesión.

Sin embargo, Portugal no gira en torno al futbol de Ronaldo, cuentan con elementos con mucho talento individual. Diogo Costa es portero del Porto en la Primeira Liga, es un gran prospecto del viejo continente, tiene agilidad, reflejos y habilidad con los pies.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: LaLiga contempla una jornada temática retro en la que los equipos lucirán camisetas históricas

Ruben Días central portugués de 28 años, que juega para el manchester City y ha sido pieza fundamental para Pep guardiola. Joao Cancelo, lateral del Barcelona que en su segunda etapa ha sido fundamental para Hansi Flick.

Vitinha, Mediocentro interior que fue un pilar importante con el PSG en donde ganaron casi todo, pero la Champions fue suya. Bernardo Silva, atacante del Manchester City de 31 años, uno de los de más confianza de Guardiola y pieza fundamental de los logros históricos de los ciudadanos.

Bruno Fernandez, el eje principal del Manchester United y el referente que se ha sostenido para seguir luchando en llevar a la gloria al equipo