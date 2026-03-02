Estadio Azteca a 100 días del Mundial 2026: ¡Inconclusa remodelación previo a la inauguración!

El Estadio Azteca, actualmente conocido como Estadio Banorte por motivos comerciales, se encuentra en la recta final de su remodelación a 100 días del inicio de la Copa del Mundo FIFA 2026, que arranca el 11 de junio de 2026, precisamente en este recinto con el partido inaugural México vs Sudáfrica.

Estadio Azteca en remodelación / Anadolu Ampliar

Las obras comenzaron en 2024 y han avanzado, pero no al 100% ni con el ritmo ideal. Se estima un avance general del 85%, con el interior mucho más adelantado que el exterior.

En el interior, hay avances notables en la instalación de butacas nuevas, prácticamente completas en muchas secciones, colocación de cancha híbrida, césped moderno con sistema de drenaje mejorado, zonas VIP reacondicionadas, cabinas de prensa actualizadas y tecnología para cumplir estándares FIFA, con pantallas LED grandes, accesos, seguridad operativa, etc.

Exterior y fachada: Aquí hay más retrasos visibles. Hay andamios, maquinaria, acabados pendientes y elementos como la nueva cubierta, que ha generado memes y críticas por parecer “lonas” o plásticos temporales en fotos recientes. La fachada principal, en el lado de Tlalpan muestra demoliciones y trabajos en proceso, lo que da una imagen de “obra negra” o inconclusa.

Asimismo, la reapertura programada, es el 28 de marzo de 2026 con el amistoso México vs Portugal, posible presencia de Cristiano Ronaldo. Esta será la reinauguración oficial como “primera etapa”, pero el estadio cerrará nuevamente después para fases finales de detalle. La FMF y autoridades insisten en que estará operativo para ese partido y para el Mundial, aunque no todo quede perfecto al 100% en junio, algunos acabados cosméticos o complementarios podrían terminarse post-torneo.

Cabe mencionar que Emilio Azcárraga, dueño de vía Grupo Ollamani, ha dicho que marcha “de acuerdo a los tiempos” y que cumplirá con FIFA, pero también ha reconocido riesgos de retrasos y costos extras, con una inversión total supera los 1,500 millones de pesos, con un crédito grande de Banorte.

FIFA mantiene plena confianza en México como sede, confirmado por Gianni Infantino y la presidenta Claudia Sheinbaum, no hay “Plan B” oficial para mover la inauguración, y se enfocan en seguridad y movilidad más que en el estadio en sí.

Sin embargo, hay preocupación pública; ya que se habla de que no estará al 100% para junio, obras exteriores van lentas, y hay protestas locales, aunado al desplazamiento en zonas cercanas al estadio rumbo al Mundial. En resumen, el Azteca estará listo para operar y albergar partidos del Mundial, incluida la ceremonia inaugural, cumpliendo requisitos mínimos FIFA, aunque con algunas obras pendientes en la fachada y detalles finales que podrían terminar después del torneo.

Será histórico como el único estadio en acoger tres inauguraciones mundialistas: 1970, 1986 y 2026, sin embargo llega con el tiempo justo y críticas por el avance irregular.