Aquivaldo Mosquera comparece ante la Fiscalía: impacto en el fútbol mexicano y reacciones del deporte

En una jornada que sacudió el ambiente deportivo, el histórico defensa y excapitán del Club América, Aquivaldo Mosquera, se presentó este lunes ante la Fiscalía General de la República (FGR) de México para rendir declaración en una investigación por presunto fraude que lo vincula con una indagatoria en curso.

Aquivaldo Mosquera / LatinContent Ampliar

La comparecencia del exfutbolista, quien viajó expresamente desde Colombia para atender el llamado de las autoridades, fue confirmada oficialmente por parte del organismo judicial. Aunque los detalles del caso y el contenido de la carpeta de investigación se mantienen bajo reserva, la presencia de Mosquera frente a las autoridades ha despertado un intenso debate en medios deportivos y entre aficionados.

Mosquera, figura emblemática de las Águilas a lo largo de la década pasada y clave en el título del Clausura 2013, incluyendo un gol decisivo en la final ante Cruz Azul, no pasa inadvertido para la comunidad futbolera. Su trayectoria en el fútbol mexicano, que también incluyó campañas con Pachuca y Jaguares de Chiapas, convierte este caso legal en tema de impacto más allá de lo jurídico.

El exjugador del América, Aquivaldo Mosquera, se presentó voluntariamente ante la FGR para aclarar su situación jurídica debido a presuntas irregularidades fiscales relacionadas con el SAT. pic.twitter.com/VTXEjE3Sjr — La-Lista Deportes (@LaListaDeportes) March 2, 2026

La noticia ha generado una ola de comentarios en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes defienden la presunción de inocencia del exjugador y quienes demandan mayor transparencia en el proceso. Algunos analistas deportivos señalan que, aunque este tipo de situaciones no son comunes para figuras del fútbol, es vital que se garantice el debido proceso sin afectar injustamente la imagen del deporte.

El propio Club América, institución con la que Mosquera ganó múltiples títulos y dejó huella en su afición, no ha emitido aún una postura oficial sobre la comparecencia. Sin embargo, fuentes cercanas al club mencionan que siguen de cerca el desarrollo del caso y respetan las decisiones de las autoridades mexicanas.

⭕ El ex capitán de América, Aquivaldo Mosquera junto a sus abogados abandonan la fiscalía, señalan que es una aclaración de temas fiscales.



📹: @JorgeLaraP



🔴 https://t.co/vixkdsaHWT pic.twitter.com/Dqi5XAWTor — La Afición (@laaficion) March 2, 2026

Las autoridades fiscales continuarán con la investigación y, en su momento, podrían determinar si existen méritos para plantear cargos formales. Para los seguidores del fútbol mexicano, esta situación recuerda la importancia de la integridad dentro y fuera de las canchas, y plantea interrogantes sobre la relación entre figuras deportivas retiradas y asuntos legales del más alto perfil.

