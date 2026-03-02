Árbitro mexicano César Ramos queda varado en Catar por escalada del conflicto en Medio Oriente

En medio de la creciente crisis en Oriente Medio, el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos y otros colegiados de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) continúan varados en Catar, con su regreso a México todavía sin fecha confirmada debido a la situación de seguridad en la región.

César Arturo Ramos pitando el Atlas vs Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX

El silbante designado por la FIFA, junto con Alberto Morín y Marco Bisguerra, había concluido una serie de compromisos profesionales en Emiratos Árabes Unidos cuando su vuelo de retorno fue desviado a Catar tras el cierre del espacio aéreo provocado por las hostilidades entre Irán, Estados Unidos e Israel que han tenido repercusiones directas en el Golfo Pérsico.

Explosiones y tensión regional

Durante la madrugada de este domingo, al menos 11 detonaciones fueron reportadas en la capital de Catar, Doha, como parte de una escalada de ataques que se han sentido también en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Las autoridades locales han confirmado múltiples heridos y evalúan daños materiales mientras el conflicto continúa.

La Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció además la suspensión indefinida de todas las actividades futbolísticas en el país, incluida la organización de eventos como la Finalíssima entre Argentina y España programada para el 27 de marzo. Esta medida refleja el impacto directo del contexto geopolítico en la actividad deportiva y la logística de vuelos y eventos.

El vuelo de Cesar Arturo Ramos Palazuelos salió de Dubai rumbo a Dallas pero a las 2 horas, al iniciar los ataques de Israel a Irán, el avión fue llevado a Catar, donde actualmente se encuentra protegido en un hotel sin poder regresar a México.

¿Cómo están los árbitros?

La FMF ha informado que mantiene comunicación constante tanto con los árbitros afectados como con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que ha brindado apoyo consular y monitorea la evolución del conflicto para facilitar el retorno seguro de los silbantes a territorio nacional.

Mientras tanto, Ramos, quien ha tenido una destacada trayectoria internacional como árbitro FIFA y ha dirigido partidos de alto perfil en torneos internacionales, permanece actualmente en Doha junto a sus colegas, aguardando definiciones sobre vuelos y rutas alternativas para regresar a México sin riesgos para su seguridad.

