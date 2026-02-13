Chivas vs América: César Ramos y la fuerte confesión sobre el arbitraje antes del Chivas vs América

César Arturo Ramos Palazuelos será el árbitro del Clásico Nacional entre Chivas y América. Y antes de este encuentro, el más mediático de la temporada regular, platicó en exclusiva para “La Cabina del VAR” sobre su preparación para este encuentro, su trayectoria, y compartió algunas perspectivas sobre lo que vive cada árbitro en su día a día.

César Arturo Ramos pitando en la Liga MX

“Es un honor y privilegio estar designados. Es un halago que me elija la Comisión de Arbitraje”, compartió César Ramos acerca de su designación.

En cuanto a sus preparativos, compartió detalles para que todo el mundo conozca su metodología de trabajo: “Se recibe la designación y se toma con mucho respeto. Nos ponemos de acuerdo con los uniformes que vamos a llevar. Trazamos un plan A, B y C... Qué pasa si llueve… El tipo de calzado y tipo de cancha… La ciudad… Nos sentamos a cenar juntos y platicamos detalles… Lo más fuerte viene la mañana previa al encuentro. Hacemos un análisis con videos, números, estadísticas, ejemplos, etc, de la pelota parada, de jugadores habilidosos, de jugadores que hacen mayor cantidad de faltas, sistemas tácticos, quién sale con línea de 3 o línea de 5, quién juega con 9 o sin 9… De repente hay un antecedente de algún conflicto y todo este tipo de factores tenemos tiempo de analizarlos”, explicó el árbitro dos veces mundialista, al tiempo que compartió su proceso personal con sus compañeros partido a partido.

“Siempre he tratado de que el grupo esté muy unido. El jugador tiene a sus compañeros, cuerpo técnico, equipo médico, fisioterapeutas… El árbitro no. El árbitro solo tiene a sus compañeros en cancha: asistentes, cuarto árbitro y a los dos muchachos en el VAR. Somos 6 como equipo; 4 presenciales y 2 en cabina. Siempre trataremos de que se sientan cómodos”, detalló.

En cuanto a los retos personales, compartió que no todo es color de rosa en el arbitraje: “El árbitro viaja solo y se mueve solo. Las buenas las disfrutas tú, pero las malas le pegan a tu entorno y a tu círculo familiar. A veces en las escuelas suelen ser un poquito crueles. Son variables que la gente a veces desconoce. Es complicado para la gente en casa porque te vas de fechas especiales y momentos memorables… Festivales, aniversarios… Situaciones que son sagradas”, compartió César Ramos.

Por otra parte, el silbante sinaloense dio a conocer algunas de las herramientas que proporciona la Comisión de Arbitraje para el apoyo de los árbitros: “Tenemos plataformas digitales para ver videos. Por ejemplo, hay que observar los córners a favor y en contra de los equipos o los tiros libres a favor o en contra. La pelota parada es el 65% de los goles en el mundo. Muchos basan su éxito en la pelota parada. No te puede sorprender nada. Hay otra herramienta que es una aplicación con la cual entrenamos: hacemos un recorrido físico de 50 metros y con un teléfono a la altura de una imagen ves una jugada y decides al momento”, compartió.

César Arturo Ramos Palazuelos también habló de la contraparte, es decir, de lo que suele hacer al terminar un partido de futbol: “Primero hay que tratar de desconectar un poco y descansar. Es difícil a veces tratar de conciliar el sueño, sobre todo cuando es un partido muy tarde. La adrenalina está al mil. Al día siguiente hay que desconectar un poco el chip del juego y enfocarse en la recuperación física y mental. Puede haber una activación ligera o meterte a la tina de hielo. Y en la mente también hay ejercicios y técnicas de respiración y motivación. Hay que enfocar la mente al aquí y ahora, para luego prepararse para el siguiente reto. Hay a quien le gusta agarrar un libro, o a quien le gusta la música. A mí me gusta mucho ver una película o una serie en la habitación. El cine me relaja”, compartió para “La Cabina del VAR”.

En cuanto al factor humano, César Ramos también compartió algunas perspectivas sobre lo que viven los árbitros en cancha y fuera de ella debido al factor mediático.

César Arturo Ramos en la final Apertura 2025

“Muchas veces he escuchado en los tiros de esquina, por ejemplo, de “¿por qué les advierte el árbitro?” o “¿por qué les dice que no se empujen?”… Pues muy sencillo; es como un niño cuando ves que va hacia la estufa y va a tocarla. Lo mismo acá… Al jugador le dices eso para que no ocurra una desgracia. Uno está previniendo un problema. El comentario (en televisión) es “que pite el penal y ya”, y no… A ver, tú pita 10 penales en un juego… Al tercer penal se vuelven locos. El árbitro siente. El árbitro es de carne y hueso. El árbitro entrena todos los días. Se levanta, viaja y sale a hacer su mejor esfuerzo a la cancha”.

César Ramos también dejó algunas frases para la reflexión: “Yo no conozco a ningún compañero en el mundo hasta la fecha que diga “hoy me voy a equivocar”. Nadie quiere hacer eso. No conozco a una persona que diga “hoy voy a salir de mi casa, voy a agarrar mi carro y voy a chocar”. Quiero mandarle el mensaje a todo el público de que somos seres humanos. No digo que esto es un argumento para no equivocarte, pero siempre vamos a salir a dar el mayor esfuerzo en la cancha. De repente no es tan fácil explicarle a la gente cuestiones técnicas o de reglamento”, comentó el silbante de 42 años de edad.

A su vez, compartió que a veces se vuelve complejo batallar con el factor de que no todos los jugadores se saben el reglamento: “Dirigimos el único deporte en el mundo que tú puedes jugar sin conocer las reglas del juego. Tú no puedes jugar voleibol, béisbol, básquetbol, ajedrez, etc, sin saber las reglas. Futbol sí. Incluso a nivel Copa del Mundo. Muchas veces los jugadores nos repiten lo que alguien en prensa les hizo creer. Situaciones como que “el portero es intocable en el área de meta”, o lagunas que en el pasado eran situaciones que hoy se modificaron. Cada año se modifica la regla en mayor o en menor medida. Nosotros tenemos que tener esa información exacta al momento de aplicarla. Únicamente dependemos de nuestro sentido más imperfecto que es la vista y de la preparación física que puedas tener en tus piernas”, explicó Ramos Palazuelos.

Por otra parte, el experimentado árbitro que pitará el sexto Clásico Nacional de su carrera, se dijo contento por el reconocimiento internacional del arbitraje mexicano:“Mucho orgullo. El arbitraje mexicano siempre ha sido un puntal a nivel de selecciones (Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, etc). Eso es muy lindo. Somos muy atacados en casa, pero cuando vas a nivel selecciones y ves que valoran mucho tu trabajo (es muy lindo). Ya tuvimos un finalista de Copa del Mundo y 4 semifinalistas de Copa del Mundo. A instancias de autoridad y jueces, México ha destacado históricamente. Es un orgullo llevar tu bandera a otros continentes y otras latitudes”, compartió.

César Arturo Ramos en la Copa del Mundo 2022 en el juego Francia vs Marruecos

En tanto, César Ramos alzó la voz en contra de los calificativos que suelen recibir los silbantes mexicanos tras algunas decisiones polémicas:

“En el rol que desempeñamos de repente hay mucha denostación. Pero el juez tuvo un proceso de años para estar ahí parado, y a nivel global el comité lo escogió para estar ahí, entonces algo debe tener positivo. No digo que al árbitro se le aplauda. Tampoco estoy de acuerdo en eso. Pero sí estoy de acuerdo en que se le respete por su trabajo y por su función. Y que la gente se vaya con la ideología de que un árbitro no sale a querer equivocarse. Me da risa cuando escucho “hay que correrlo mañana”… A ver, yo no veo que a un centro delantero lo corran porque falló un penal… No veo que un arquero se equivoque y al día siguiente lo den de baja. No es así. En la vida el error está presente y el ser humano tiene que aprender a convivir con él”, expresó con el fin de crear consciencia sobre los retos arbitrales.

Finalmente, César Ramos subrayó que, pese a los buenos comentarios recientes, no se considera el mejor silbante del país.

“No me considero el mejor árbitro de México. Hago un esfuerzo semana a semana. Hay grandes exponentes en la historia del arbitraje y ellos tienen la apertura conmigo. Los que hacemos un nuevo nombre también debemos ayudar a los que vienen en un nuevo camino”, concluyó.

César Ramos estará ausente las siguientes dos semanas en la Liga MX tras el Clásico Nacional pase lo que pase, debido a que estará viajando a regular competencias en otros países.

