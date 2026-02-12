Chivas vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico Nacional de la Jornada 6 del Clausura 2026 Liga MX

El Clásico Nacional se roba los reflectores en la sexta jornada de la Liga MX. Las Chivas reciben al América en el estadio Akron, en un duelo que enfrenta al mejor equipo del campeonato contra unas águilas que llegan en plan ascendente.

Por un lado, la escuadra dirigida por Gabriel Milito es la única que no ha perdido en lo que va de la campaña. De hecho, el Rebaño Sagrado llega con paso perfecto después del primer tercio del torneo. Derrotaron a Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis y Mazatlán y, en esos cinco encuentros, solamente han recibido cuatro anotaciones. Sin embargo, vale la pena mencionar que para el duelo más importante del semestre no podrán contar con Luis Romo, quien salió lesionado el fin de semana pasado y estará fuera de actividad, al menos, 4 semanas.

Del otro lado, el América comenzó la temporada con muchas dudas, pero en las últimas semanas ha sumado victorias que lo vuelven un rival peligroso. Los triunfos ante Necaxa y Rayados, además de la clasificación en la Concachampions frente al Olimpia, hacen que los dirigidos por André Jardine lleguen con la esperanza de seguir con la racha positiva. Además, el técnico tricampeón ya podrá contar con todos sus refuerzos para este compromiso, de los cuales destacan Raphael Veiga y Vinicius Lima.

Es importante destacar que los antecedentes en torneos cortos hacen que la balanza esté ligeramente inclinada a favor del Club América, ya que los de Coapa registran 32 victorias, Chivas de Guadalajara 24 y han empatado en 22 ocasiones. Por si esto fuera poco, el Rebaño solamente ha vencido a las Águilas una vez en los últimos 8 enfrentamientos, por lo que buscarán cortar con la mala racha este sábado en punto de las 9 de la noche.

CHIVAS VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER EL CLÁSICO NACIONAL