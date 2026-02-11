¡Poder Carioca! El América de André Jardine revive una tradición brasileña que no se veía desde los 90

El América cuenta con tres futbolistas brasileños en sus filas, quienes llegaron a reforzar el plantel de André Jardine, algo que no sucedía desde los años 90. En este mercado de fichajes, el técnico de las Águilas tenía claro que su plantilla necesitaba cambios y decidió incluir a 3 compatriotas suyos.

Raphael Veiga / Jam Media Ampliar

Rodrigo Dourado llegó del Atlético de San Luis, Raphael Veiga del Palmeiras y Vinicius Lima del Fluminense. Con esto, el cuadro de Coapa fortaleció el mediocampo, luego de que Álvaro Fidalgo saliera del equipo, además de que buscaban al reemplazo de Diego Valdés desde hace tiempo.

El punto es que el Club América siempre se ha caracterizado por tener jugadores brasileños, aunque tres en la plantilla no es común.

¿Cuándo fue la última vez que América tuvo a tres brasileños en su plantilla?

En los años 90 fue la última ocasión en la que habían tenido 3 brasileños en la plantilla, donde contaban con Toninho dos Santos, Eduardo Antonio dos Santos y Antonio Carlos Santos.

Antonio Carlos Santos / Jam Media Ampliar

Esa época fue importante para las Águilas del América, pues eran jugadores de mucha calidad que la gente valoró durante años. Ahora, los nuevos refuerzos del América buscarán escribir su propia historia en el nido, con el objetivo de seguir con los éxitos que llevó André Jardine a la institución.

