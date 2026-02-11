Henry Martín enciende la polémica: “No juego para la gente”, el dardo que sacude a la afición del América / Alex Goodlett - Leagues Cup

La capitanía del Club América conlleva un peso que no cualquiera sabe cargar, y Henry Martín acaba de lanzar una frase que ha caído como balde de agua fría en Coapa. En un momento donde la exigencia sobre el bicampeón es máxima, “La Bomba” fue tajante: sus goles y su esfuerzo no tienen como destinatario principal a la tribuna.

¿Ruptura con el americanismo?

En declaraciones recientes que ya circulan como pólvora en redes sociales, el delantero y referente azulcrema dejó claro que su motivación es interna y profesional, más allá del clamor popular.

“Entonces te das cuentas de que por más que hagas la gente no va a estar feliz. Esto me quedó claro desde la primera vez que se me volteó la afición; yo no trabajo para la gente, yo no me esfuerzo por la gente, me esfuerzo por mí, por mi familia, por gente que me quiere. Si se puede dar alegrías allá afuera, a la afición pues felicidades. Pero primero estoy yo, primero está mi familia, eso es lo primordial y en lo que todo deportista se debe enfocar porque si te enfocas en todo lo externo estás muerto, perdón, estás acabado. Yo no juego para la gente, juego para ganar, para mi equipo y para mi familia”, comentó el yucateco en entrevista con TUDN.

Si bien la intención de Henry parece enfocarse en la concentración y los resultados grupales por encima de las críticas o los elogios volátiles, el timing no parece el ideal. Con una afición que exige no solo el triunfo, sino la entrega total al escudo, estas palabras han sido interpretadas por un sector como un desplante de quien porta el brazalete de capitán.

Las claves de la controversia

Para entender el impacto de estas declaraciones, hay que mirar el contexto actual del nido:

Exigencia de Triplete: Tras el bicampeonato, la afición no perdona baches en el rendimiento.

Tras el bicampeonato, la afición no perdona baches en el rendimiento. Liderazgo Cuestionado: Como capitán, se espera que Henry sea el puente entre el club y la fanaticada.

Como capitán, se espera que Henry sea el puente entre el club y la fanaticada. Frialdad vs. Pasión: Mientras el ADN del América es la pasión desbordada, Henry apuesta por un pragmatismo que muchos consideran “distante”.

¿Estrategia mental o falta de empatía?

No es secreto que Henry Martín ha pasado por procesos psicológicos profundos para alcanzar su mejor nivel, aprendiendo a “bloquear el ruido exterior”. Sin embargo, en el equipo más mediático de México, el ruido exterior es parte del sueldo.

¿Se ha equivocado el capitán al separar su rendimiento del sentimiento del aficionado? Lo cierto es que, mientras los goles sigan cayendo, la grada podría perdonar la frialdad, pero ante la primera racha negativa, esta frase será el arma principal de sus detractores.

