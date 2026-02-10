América: ¿Quién es Vinicius Lima? El nuevo refuerzo de las Águilas que llega del Fluminense

América anunció en las últimas horas del cierre de mercado la incorporación del brasileño Vinicius Lima, quien llega al club en calidad de préstamo procedente del Fluminense. Se trata de un mediocampista ofensivo de 29 años, diestro, con una estatura de 1.81 metros, que arriba a Coapa con la intención de relanzar su carrera tras perder protagonismo en el segundo semestre de 2025 en el futbol brasileño.

Lima tiene un perfil creativo, con buen manejo de balón y capacidad para jugar entre líneas, justo en una zona donde André Jardine busca mayor desequilibrio. El técnico, también brasileño, será clave en su adaptación, con la misión de sacarle su mejor versión en un entorno que ya cuenta con compatriotas como Rodrigo Dourado y Raphael Veiga.

Aunque la mayor parte de su trayectoria ha sido en Brasil, Vinicius tuvo experiencias en el extranjero: pasó por el Mallorca de España entre 2015 y 2016 y por el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos entre 2018 y 2019. Además, defendió camisetas como las de Gremio y Ceará antes de consolidarse en Fluminense.

Ahora, el América apuesta por su talento para potenciar la generación ofensiva del equipo. Con tres brasileños en el plantel y un técnico que conoce bien ese mercado, las Águilas buscan que Vinicius Lima se convierta rápidamente en una pieza importante dentro de su estructura.

