Raúl Jiménez queda LIBRE del Fulham: ¿Es el fichaje BOMBA del América para 2026?

El mercado de fichajes de la Liga MX está a punto de romperse. Tras varias temporadas en la élite del fútbol europeo, el futuro de Raúl Jiménez ha dado un giro inesperado que apunta directamente a un solo destino: el Estadio Azteca. El delantero mexicano ha terminado su ciclo con el Fulham y, como agente libre, el camino para su regreso al Club América está más despejado que nunca.

Raúl Jiménez con el Fulham / Michael Regan Ampliar

El fin de la aventura europea de Raúl Jiménez

Después de una trayectoria admirable en el Viejo Continente pasando por el Atlético de Madrid, Benfica, su etapa dorada en los Wolves y su cierre en el Fulham, el canterano azulcrema se encuentra en una posición privilegiada para decidir su futuro.

Aunque en la última campaña mostró destellos de esa calidad técnica y capacidad rematadora que lo caracteriza, de acuerdo con información de El Heraldo de México, la directiva de los Whites ha decidido no renovar su vínculo, permitiendo que el “Lobo de Tepeji” busque nuevos horizontes sin costo de transferencia.

América y el fichaje bomba que espera la afición

Para la directiva de Coapa, liderada por Santiago Baños, esta es la oportunidad de oro. Traer de vuelta a un ídolo de la casa no solo es un golpe anímico para la afición, sino una solución de jerarquía para el ataque de André Jardine.

Raúl Jiménez con los Wolves / James Gill - Danehouse Ampliar

¿Por qué el fichaje de Raúl Jiménez es viable ahora?

Al no tener que pagar una transferencia al Fulham, el América puede destinar ese presupuesto a un salario competitivo. Factor Emocional: Jiménez siempre ha manifestado su deseo de retirarse en el club que lo vio nacer.

Jiménez siempre ha manifestado su deseo de retirarse en el club que lo vio nacer. Necesidad Deportiva: Con la mirada puesta en el tricampeonato y torneos internacionales, la experiencia de Raúl es el complemento ideal para la plantilla actual.

¿Cuándo se haría oficial el regreso del ‘Lobo’?

Los rumores en el nido indican que ya existen pláticas preliminares. Si bien hay ofertas de la MLS y del fútbol árabe sobre la mesa, el corazón de Jiménez late en amarillo y azul. De concretarse, estaríamos hablando del movimiento más importante de la Liga MX en los últimos años, superando cualquier otra contratación del mercado actual.

