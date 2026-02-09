Álvaro Fidalgo y Obed Vargas brillan en el Atleti vs Betis de LaLiga: ¿Cómo les fue?

Álvaro Fidalgo y Obed Vargas emigraron al fútbol español y rápidamente comenzaron a sumar minutos en sus respectivos equipos. A mitad de semana, ambos entraron de cambio en los cuartos de final de la Copa del Rey y este fin de semana volvieron a jugar en la jornada 23 de La Liga de España.

Atlético de Madrid vs Real Betis / Angel Martinez Ampliar

Fidalgo arrancó en el 11 titular del Atlético de Madrid, mientras que Obed entró de cambio en la segunda parte en la victoria del Real Betis 0-1 de visita en el Metropolitano. El ex jugador del América disputó un total de 87 minutos y, aunque no tuvo demasiadas jugadas de peligro, cumplió en el medio campo lo que le pidió Manuel Pellegrini para evitar las acciones de peligro colchoneros.

Del otro lado, Vargas tenía la posibilidad de jugar como titular tras la lesión de Pablo Barrios. Sin embargo, el Cholo Simeone decidió poner de inicio a Rodrigo Mendoza y Obed tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para sumar minutos por segundo partido consecutivo. El seleccionado mexicano ingresó al campo al minuto 70 en lugar de Ademola Lookman y se vio muy participativo en el medio campo junto a Koke y Antoine Griezmann.

METAN A FIDALGO. pic.twitter.com/cXDvPY9Gub — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 8, 2026

A pesar de que el Atlético de Madrid se fue con todo al frente buscando la igualada, el Betis aguantó los embates colchoneros y terminaron sumando una victoria muy importante en calidad de visitantes. Con este resultado, el Atleti se quedó en la tercera posición de la tabla con 45 puntos, mientras que los béticos llegaron a 38 unidades y se afianzaron en el quinto puesto de la clasificación de LaLiga.

