Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, lució recientemente en sus redes sociales, algo peculiar con gran agrado a la gente regiomontana, ya que publicó fotos, e historias posando con la indumentaria de Tigres de la UANL, en donde se le ve con chamarra, pants y posiblemente otras piezas de la nueva línea de Adidas que viste al club, lo que generó mucha atención y memes entre la afición felina.

La publicación original está en su cuenta de Instagram, y fue, de nuevo publicada por fieles aficionados al equipo de San Nicolás de los Garza.

Padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, lució en redes sociales un conjunto de Tigres Ampliar

¿QUIÉN ES MOUNIR NASRAOUI?

Mounir Nasraoui es el padre de Lamine Yamal, el joven estrella del Barcelona y de la selección española de fútbol. Nació en Larache, Marruecos; teniendo a Lamine Yamal en 2007 con Sheila Ebana, de origen ecuatoguineano, cuando él tenía alrededor de 21 años y ella era adolescente.

La pareja se separó cuando Lamine tenía unos 3 años, pero ambos han estado presentes en su vida. Es así que Mounir es muy activo en redes sociales, sobre todo en la red social de Instagram, con más de 1 millón de seguidores, donde publica videos virales, bailes, frases polémicas, celebraciones de los logros de su hijo y hasta outfits de equipos como Tigres de la UANL, lo que generó memes y atención en México recientemente.

Lamine Yamal / David Ramos Ampliar

Por lo que es un padre marroquí muy mediático, orgulloso y protector de Lamine, que ha pasado de una vida modesta a ser una figura conocida, y a veces polémica gracias al éxito brutal de su hijo.