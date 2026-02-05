Padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, lució en redes sociales un conjunto de Tigres
Mounir Nasraoui a través de redes sociales se hizo viral gracias a un pans de los Tigres. Es fanático del equipo regiomontano.
Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, lució recientemente en sus redes sociales, algo peculiar con gran agrado a la gente regiomontana, ya que publicó fotos, e historias posando con la indumentaria de Tigres de la UANL, en donde se le ve con chamarra, pants y posiblemente otras piezas de la nueva línea de Adidas que viste al club, lo que generó mucha atención y memes entre la afición felina.
La publicación original está en su cuenta de Instagram, y fue, de nuevo publicada por fieles aficionados al equipo de San Nicolás de los Garza.
¿QUIÉN ES MOUNIR NASRAOUI?
Mounir Nasraoui es el padre de Lamine Yamal, el joven estrella del Barcelona y de la selección española de fútbol. Nació en Larache, Marruecos; teniendo a Lamine Yamal en 2007 con Sheila Ebana, de origen ecuatoguineano, cuando él tenía alrededor de 21 años y ella era adolescente.
La pareja se separó cuando Lamine tenía unos 3 años, pero ambos han estado presentes en su vida. Es así que Mounir es muy activo en redes sociales, sobre todo en la red social de Instagram, con más de 1 millón de seguidores, donde publica videos virales, bailes, frases polémicas, celebraciones de los logros de su hijo y hasta outfits de equipos como Tigres de la UANL, lo que generó memes y atención en México recientemente.
Por lo que es un padre marroquí muy mediático, orgulloso y protector de Lamine, que ha pasado de una vida modesta a ser una figura conocida, y a veces polémica gracias al éxito brutal de su hijo.