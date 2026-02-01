Raúl Jiménez se convierte en el mejor cobrador de penales de la Premier League y alcanza 200 goles / Matt McNulty

Este fin de semana, en la derrota del Fulham 3 goles a 2 frente al Manchester United, Raúl Jiménez alcanzó las 200 anotaciones en su carrera y, además, se convirtió en el mejor cobrador de penales en la historia de la Premier League.

Raúl Jiménez / Carl Recine Ampliar

A pesar de la caída de su equipo frente a los Red Devils, el mexicano marcó por la vía de penal y extendió su marca de 100% de efectividad desde el manchón penal en la Premier League.

Raúl Jiménez se hizo presente en el marcador al minuto 85 venciendo a Senne Lammens. Esta anotación fue la duodécima en la carrera del mexicano de penal en la Premier, e increíblemente, nunca ha fallado desde los 11 pasos, lo que lo convierte en el mejor cobrador de penales en la historia de la liga inglesa. Vale la pena mencionar que con esta marca superó a Yaya Touré, quien cobró 11 penales sin fallar.

Manchester United / Carl Recine Ampliar

Por si esto fuera poco, Jiménez es el sexto futbolista latino con más goles en la Premier League con 65 anotaciones, siendo superado solamente por Kun Agüero, Carlos Tévez, Roberto Firmino, Gabriel Jesús, Richarlison y Luis Suárez.

Finalmente, Raúl Jiménez es el tercer mexicano con más anotaciones en la historia del fútbol europeo con 117 goles, y únicamente Javier Hernández con 127 y Hugo Sánchez con 313 tantos lo superan en esta estadística.

