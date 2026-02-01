Álvaro Fidalgo deja al América, el mediocampista llega al Real Betis

Las Águilas del América hicieron oficial la baja de Álvaro Fidalgo tras estar un poco más de cuatro años con la institución.

Álvaro Fidalgo / Manuel Velasquez Ampliar

El mediocampista español Álvaro Fidalgo fue parte fundamental en la obtención del tricampeonato, y prácticamente tuvo un desarrollo de personaje en el plantel, después de que se le responsabilizara por una eliminación en la liguilla al conjunto de Coapa.Y ahora, tras su salida, deja una huella difícil de quitar.

Con tres títulos de liga, un Campeón de Campeones y una Supercopa de LaLiga, además, en el aspecto individual, en dos ocasiones formó parte de los mejores jugadores de la Liga MX en el Juego de las Estrellas en 2022 y 2024. Además, se quedó en el 11 ideal de la Liga MX en el año 2021 y formó parte del equipo ideal de la Concacaf en la misma temporada.

NUEVO DESTINO ⚪️🟢⚪️🟢



Álvaro Fidslgo está listo para comenzar una nueva aventura con el Real Betis.



pic.twitter.com/DVDJlkWWkm — W Deportes (@deportesWRADIO) February 2, 2026

Más allá de los trofeos que dejó Fidalgo en la institución, su esencia trasciende al convertirse en uno de los capitanes del América, y en palabras del mismo mediocampista este será el equipo de sus amores, ya que es en el que más ha jugado. Fueron un total de 226 partidos entre campeonatos de liga, competiciones internacionales y Concacaf, con 22 goles y 29 asistencias.

Su nuevo destino será el Real Betis, equipo que en el pasado ya logró llevarse a otros jugadores americanistas como es el caso de Diego Lainez y Guido Rodríguez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: América consigue su primera victoria en el Clausura 2026 ante Necaxa