América consigue su primera victoria en el Clausura 2026 ante Necaxa / Manuel Velasquez

América vio la luz al final del túnel y encontró su primera victoria del torneo al derrotar 2-0 a Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El conjunto azulcrema se llevó los tres puntos al resolver el partido en el primer tiempo.

América vs Necaxa / Manuel Velasquez Ampliar

Las Águilas rompieron el cerrojo de los Rayos al minuto 36 tras un golazo de Brian Rodríguez en un disparo desde fuera del área que se adornó con un desvío en un defensor hidrocálido. Solo tres minutos después, Víctor Dávila colocó el 2-0 tras una gran combinación con Brian Rodríguez.

Los de Coapa dominaban a placer, y por si eso fuera poco, al minuto 45 Kevin Gutiérrez se fue expulsado tras recibir su segunda amarilla por una fuerte entrada sobre José “Pantera” Zúñiga.

Brian Rodríguez / Manuel Velasquez Ampliar

Para la segunda parte ya no hubo más anotaciones, sin embargo, siguieron las buenas noticias para el América, pues Henry Martín volvió a tener minutos tras casi dos meses de ausencia por lesión.

Con la victoria, América puede navegar más tranquilo, y a su vez, rompió una racha de más de 300 minutos sin gol. Necaxa llegó a tres derrotas consecutivas.

