Álvaro Fidalgo deja al América: El Maguito no renovará y se va rumbo a Europa

Tras cinco años de entrega absoluta, Álvaro Fidalgo dice adiós al Club América. El mediocampista español naturalizado mexicano ha comunicado su decisión de no renovar contrato que vencía en junio de 2026 y ha optado por marcharse en este mercado invernal, permitiendo así al club obtener un beneficio económico en lugar de perderlo como agente libre en unos meses.

Álvaro Fidalgo / Hector Vivas Ampliar

Llegó el 2 de febrero de 2021 como un desconocido procedente del Real Madrid Castilla, recomendado por Santiago Solari. Nadie imaginaba entonces que ese joven de toque elegante y visión privilegiada se convertiría en el alma del mediocampo americanista, en uno de los capitanes del América más respetados y en una pieza clave de la época más dominante del fútbol mexicano reciente.

Con 195 partidos en Liga MX, más 16 encuentros internacionales, 21 goles, y asistencias decisivas en momentos cruciales, Fidalgo no solo ganó títulos: se ganó el corazón de la afición. Fue el motor de dos campeonatos consecutivos, el cerebro en las noches grandes de Concachampions y Leagues Cup, y el símbolo de una identidad que combinaba talento europeo con garra mexicana.

La cara lo dice todo



Fidalgo en el estadio viendo al América



El más grande ídolo del americanismo en los últimos años 👏🏻@deportesWRADIO @ASMexico pic.twitter.com/Y9imidZhp1 — Esteban Garrido (@egarrido12_) January 31, 2026

¿Dónde jugará Álvaro Fidalgo?

Su salida duele porque llega en un momento delicado para el equipo, justo cuando el Clausura 2026 apenas comienza y el mercado de fichajes está por cerrar. La ausencia del ‘Maguito’ en la convocatoria ante Necaxa este sábado no fue casualidad: es el epílogo de una novela que ya tenía final escrito. De acuerdo con información de TUDN, el jugador, a sus 28 años, busca cumplir el sueño de consolidarse en Europa, donde varios clubes de LaLiga, principalmente Real Betis y Real Sociedad, han mostrado interés formal.

Para el América representa un reto inmediato: encontrar un reemplazo de Álvaro Fidalgo de similar jerarquía y visión de juego en tan poco tiempo no será sencillo. Pero más allá de lo deportivo, la institución debe reconocer lo que Fidalgo le dio al América: profesionalismo impecable, liderazgo silencioso y una huella que trasciende estadísticas.

