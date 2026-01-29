Rodrigo Aguirre se despide del América y su futuro apunta a Tigres

Estamos por llegar a la jornada cuatro del Clausura 2026 y los movimientos en el fútbol mexicano siguen, ahora le toca al equipo de las Águilas del América tener una baja, que de alguna manera era de los únicos futbolistas que se mantenían seguros en lo que respecta a sus centros delanteros.

Se trata de Rodrigo Aguirre, quien en las siguientes horas tendría que abandonar Coapa para tomar un nuevo camino y convertirse en delantero de Tigres y de la mano del “Búfalo”. Los felinos buscan poder capitalizar ese título que se les quedó en el tintero la temporada pasada.

Aguirre, a pesar de no tener los mejores números con las Águilas del América en las últimas temporadas, fue una pieza fundamental para obtener dos títulos con la institución; sin embargo, el hecho de ocupar una plaza de extranjero hace que las exigencias sobre su rendimiento sean mayores.

Rodrigo Aguirre puede presumir ser uno de los favoritos del director técnico de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, porque en las últimas convocatorias oficiales, el ex centrodelantero de Necaxa siempre aparece y no sólo en la banca, sino que también tiene números importantes.

La realidad es que la presión sobre su rendimiento no es algo que podrá tomar a la ligera, sobre todo porque tiene un pasado en la institución de Rayados de Monterrey, en donde no se fue en los mejores términos, e incluso en la última final que disputó, cada vez que tocaba el balón era abucheado por la afición, y ahora el irse con el acérrimo rival puede incrementar esta situación.

