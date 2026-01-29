América y Palmeiras llegan a un acuerdo por Raphael Veiga

El Club América ha dado un golpe de autoridad en el mercado de fichajes del Clausura 2026. Tras intensas negociaciones con el Palmeiras, las Águilas han llegado a un acuerdo por el mediocampista ofensivo Raphael Veiga, uno de los jugadores más talentosos del fútbol brasileño en los últimos años.

Raphael Veiga / Alexandre Schneider Ampliar

De acuerdo con información de Claro Sports, Veiga, de 30 años, deja el Verdão tras convertirse en ídolo y leyenda del Palmeiras: más de 100 goles, títulos de Copa Libertadores, Brasileirão y una huella imborrable como el ‘10’ creativo que definía partidos con su visión, pegada de media distancia y calidad técnica. Ahora, el brasileño se pone la playera del América en una operación que, según los reportes más avanzados, consiste en un préstamo por un año con opción de compra, tasada entre los 6 y 10 millones de dólares dependiendo de variables y cumplimiento de metas.

Este movimiento no es casualidad. André Jardine, quien conoce perfectamente el fútbol sudamericano, pidió específicamente a un jugador de la jerarquía y experiencia de Raphael Veiga para reforzar la creación de juego del América y darle un salto de calidad al mediocampo americanista. En un torneo donde las Águilas buscan recuperar el trono y brillar en la Concachampions con la llegada del exPalmeiras.

Raphael Veiga con Palmeiras / Eurasia Sport Images Ampliar

En las próximas horas el ‘10’ brasileño que aportará no solo goles y asistencias, sino liderazgo y jerarquía, estará preparando maletas para reportar con las Águilas. Su adaptación al fútbol mexicano será clave, pero con el respaldo de un plantel campeón y la ambición de Coapa, todo indica que Veiga puede convertirse en el nuevo referente ofensivo del América.

