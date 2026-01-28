Paulo Víctor se bajaría del barco americanista; ¡Una baja más!

Paulo Victor Rodrigues Gomes, auxiliar técnico principal de André Jardine en el Club América, ha recibido una oferta formal (o invitación) de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para incorporarse al proyecto de la Selección Sub-21 de Brasil (también referida como Sub-23 en algunos contextos juveniles).

Paulo Victor ya ha entablado conversaciones con la CBF y tiene la propuesta sobre la mesa para asumir como entrenador de la Sub-21. Esto representaría una baja significativa para el América, ya que es considerado la “mano derecha” de Jardine, con quien ha trabajado desde hace años, incluyendo la medalla de oro olímpica en Tokio 2020.

André Jardine y Paulo Víctor Ampliar

André Jardine habría dado su visto bueno para que acepte si decide hacerlo, aunque la decisión final depende de Paulo Victor. Esta oportunidad surge en un momento clave para el staff del América, y varios reportes la describen como “irrechazable” por el prestigio de dirigir una selección juvenil de Brasil.

Algunos aficionados lo ven como una gran oportunidad en su carrera (dado su historial exitoso en categorías inferiores: Palmeiras Sub-20, selecciones Sub-15 y Sub-17 de Brasil).

André Jardine / Hector Vivas Ampliar

No hay confirmación oficial de que ya haya aceptado, pero los reportes indican que las pláticas avanzan y su salida es muy probable si opta por el proyecto brasileño.