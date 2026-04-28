Sergio Canales queda fuera de Monterrey; este será su nuevo equipo

Después de 3 años, Sergio Canales anunció que dejará de pertenecer a los Rayados de Monterrey a partir de este verano. El mediocampista español cerrará su etapa en el fútbol mexicano con más de 100 partidos disputados, pero sin un solo título en las vitrinas para el conjunto regiomontano.

Sergio Canales / Jam Media Ampliar

La Pandilla dio a conocer la mañana de este martes la salida de Canales tras quedar eliminados de la Liguilla en el Clausura 2026. El comunicado se publicó en las redes sociales del equipo, en donde apareció el propio jugador del equipo en un video agradeciendo el apoyo que recibió en los últimos tres años jugando para Monterrey.

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La etapa de Sergio en el balompié azteca llega a su fin después de jugar 118 partidos en todas las competencias. Liga MX, Leagues Cup y Copa de Campeones de la Concacaf fueron los torneos que disputó con la escuadra regiomontana. Sus números finales fueron de 46 goles y 22 asistencias para un total de 68 contribuciones de gol en 118 cotejos. Si bien no son números nada despreciables, la realidad es que nunca fue capaz de llevar al equipo a levantar un trofeo en 6 torneos cortos.

Lo más cercano que estuvo de ganar un trofeo fue cuando llevó a los Rayados a jugar la final del Apertura 2024. Sin embargo, esa serie la terminó perdiendo frente al América en el Estadio BBVA (Gigante de Acero) por marcador global de 3 goles a 2, aunque vale la pena mencionar que en esa Liguilla marcó dos anotaciones y dio cuatro pases de gol en seis encuentros.

"He decidido que este es el momento de cerrar esta etapa. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme. Rayados siempre va a ser un lugar especial e importante para mí y para mi familia".🎙️@SergioCanales.🔵⚪ pic.twitter.com/pTNsFBKre3 — Rayados (@Rayados) April 28, 2026

Ahora, después de 3 años siendo el capitán y referente de Monterrey, Canales dejará el fútbol mexicano para cerrar su carrera profesional en España. Hasta el momento se desconoce cuál será su siguiente destino, pero todo parece indicar que culminará una larga y exitosa trayectoria en el Racing de Santander, equipo en el que se formó y debutó hace prácticamente 20 años.