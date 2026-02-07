Bombazo en el Nido: América cocina un fichaje de lujo en Brasil y las negociaciones están por cerrarse

El América sigue demostrando que su ambición no tiene techo. A pesar de contar con una de las plantillas más completas, la directiva azulcrema ya mueve sus piezas en el mercado sudamericano. El nombre que está haciendo eco en los pasillos de Coapa es el de Vinícius Lima, volante ofensivo del Fluminense.

Vinícius Lima / Ruano Carneiro Ampliar

¿Quién es Vinícius Lima y qué le aportaría al América?

Conocido simplemente como Lima, el mediocampista de 28 años ha sido una pieza fundamental en el esquema del equipo de Río de Janeiro. Su capacidad para jugar tanto de interior como de extremo por ambas bandas lo convierte en ese “comodín” de lujo que André Jardine suele explotar al máximo.

Visión de juego: Excelente capacidad para filtrar balones en el último tercio.

Excelente capacidad para filtrar balones en el último tercio. Polivalencia: Puede suplir bajas en distintas zonas del ataque.

Puede suplir bajas en distintas zonas del ataque. Experiencia: Ganador de la Copa Libertadores, sabe lo que es jugar bajo presión máxima.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tigres amarra a Rodrigo Aguirre: Acuerdo total con América por su nuevo delantero

Estado de las negociaciones

De acuerdo con información de César Luis Merlo, indica que las pláticas están bastante avanzadas. Si bien el Fluminense considera a Lima un activo valioso, la oferta económica del América y el proyecto deportivo liderado por Jardine, quien conoce a la perfección el mercado de su país, habrían seducido al jugador.

Flamengo vs Fluminense - Brasileirao 2025 / Sports Press Photo Ampliar

De concretarse, el América sumaría otro “bombazo” brasileño a sus filas, siguiendo la línea de éxito que han tenido con sus recientes incorporaciones cariocas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Igor Lichnovsky deja al América: ¿Cuál es su nuevo equipo en Turquía?