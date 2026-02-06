Tigres amarra a Rodrigo Aguirre: Acuerdo total con América por su nuevo delantero

Se acabó la espera en San Nicolás de los Garza. Tras intensas negociaciones, los Tigres de la UANL han dado el golpe sobre la mesa al asegurar el fichaje de Rodrigo Aguirre, quien llega procedente del Club América para apuntalar el ataque felino.

Acuerdo total entre felinos y azulcremas Lo que comenzó como un rumor ha tomado forma definitiva este viernes. Fuentes cercanas a la negociación confirmaron a W Deportes que la directiva regiomontana y el conjunto de Coapa alcanzaron un acuerdo para el traspaso del delantero uruguayo en compra definitiva.

Aguirre, que buscaba mayor protagonismo tras su paso por el Nido, se integrará a la disciplina de Veljko Paunović para competir por un puesto en la delantera más temida del fútbol mexicano junto a André-Pierre Gignac.

¿Por qué llega Aguirre a Tigres?

El perfil del charrúa encaja perfectamente en la planeación deportiva de los de la UANL y podría llegar este mismo fin de semana a la Sultana del Norte para quedar bajo las órdens de Guido Pizarro.

Polivalencia: Puede jugar como centro delantero fijo o acompañando a un “9”.

Puede jugar como centro delantero fijo o acompañando a un “9”. Experiencia en Liga MX: Su paso por Necaxa, Monterrey y América le garantiza una adaptación inmediata.

Su paso por Necaxa, Monterrey y América le garantiza una adaptación inmediata. Poderío Físico: Un elemento clave para el estilo de juego intenso que busca implementar el cuerpo técnico actual.

Los detalles de la operación

Aunque las cifras oficiales se mantienen bajo reserva, se sabe que el contrato vincula al atacante por los próximos tres años. Se espera que en las próximas horas el jugador viaje a Monterrey para realizar los exámenes médicos de rigor y estampar su firma en el contrato que lo convierta oficialmente en el nuevo “killer” del Volcán.

