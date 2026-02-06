Igor Lichnovsky deja al América: ¿Cuál es su nuevo equipo en Turquía?

Igor Lichnovsky dice adiós a Coapa. Luego de meses de especulaciones sobre su continuidad y su recuperación tras una rotura de ligamento cruzado, se ha confirmado que el chileno emprenderá una nueva aventura en el fútbol europeo, específicamente con el Fatih Karagümrük de Turquía.

América hace oficial la salida de Igor Lichnovsky / FOTO: @ClubAmerica Ampliar

Un ciclo de gloria y debate

Lichnovsky llegó al Nido como un “bomberazo” de último minuto procedente de Tigres y terminó convirtiéndose en pieza clave para el esquema de André Jardine. Durante su estancia, fue pilar fundamental para la obtención del Bicampeonato de la Liga MX, ganándose el cariño de la afición en la cancha, aunque su estilo de vida fuera de ella —incluyendo su participación en el podcast “La Triiisecta”— generó opiniones divididas.

¿Por qué se va Igor al Karagümrük?

A pesar de que el América había hecho esfuerzos por mantenerlo en el plantel, diversos factores influyeron en su salida:

La lesión: Su proceso de rehabilitación tras la cirugía de rodilla lo mantuvo fuera de las canchas gran parte del torneo.

Su proceso de rehabilitación tras la cirugía de rodilla lo mantuvo fuera de las canchas gran parte del torneo. Cupo de extranjeros: Las Águilas necesitan liberar plazas de NFM (No Formados en México) para refrescar la plantilla.

Las Águilas necesitan liberar plazas de NFM (No Formados en México) para refrescar la plantilla. Oferta europea: El fútbol turco representa una oportunidad económica y deportiva atractiva para el jugador de 31 años en la recta final de su carrera.

Igor Lichnovsky / Sergio Mejia Ampliar

El legado en Coapa

Igor se marcha con un palmarés envidiable: tres títulos de liga consecutivos (uno con Tigres y dos con América), consolidándose como uno de los defensas más efectivos del fútbol mexicano en la última época.

Ahora, el equipo de Jardine deberá buscar solidez defensiva con los elementos actuales, mientras Lichnovsky prepara las maletas para Estambul, donde buscará ayudar al Karagümrük a escalar posiciones en la tabla general.

