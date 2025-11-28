¿Adiós a Igor Lichnovsky y Cassandra Sánchez Navarro? Esto es lo que se sabe de la pareja

El romance entre el defensa del Club América, Igor Lichnovsky y la actriz mexicana Cassandra Sánchez Navarro, se convirtió en uno de los temas más mediáticos de la farándula deportiva desde finales del 2024. La relación estuvo marcada por la coincidencia con las rupturas matrimoniales de ambos, lo que generó gran revuelo y muchos de sus seguidores, aseguran han terminado. Esto es lo que sabemos hasta el momento.

Igor Lichnovsky y Cassandra Sánchez Navarro Ampliar

¿Cómo surgió el romance y la polémica?

La historia de esta pareja se hizo pública a mediados del 2024, donde se les vió por primera vez juntos en eventos sociales de la capital del país. Aunque no se había confirmado nada sobre ellos, fue todavía más mediático pues ambos mantenían aún sus relaciones con sus ex parejas.

Finalmente, fue en noviembre del mismo año cuando se confirmó que tanto Lichnovsky como Cassandra se estaban separando de sus respectivas parejas. Por lo que la prensa de espectáculos reportó que la relación pudo haber iniciado antes de las rupturas oficiales, lo que fue el principal motor de escándalo y la polémica.

TAMBIÉN PUEDES LEER: América y Adidas Originals lanzan nueva colección con el icónico escudo retro

¿Cuánto duraron y cuál es su situación actual?

A pesar de la discresión que ambos mantuvieron desde que se iniciaron los rumores de su noviazgo, un viaje fue lo que confirmó a la pareja como la más top del momento. Y es que ambos viajaron a Uganda y Tulum, primero como algo altruista y después de vacaciones al segundo destino.

Asimismo, poco después de esto, se hicieron virales imágenes de ambos en actitud romántica, lo que sirvió de confirmación para que los dos derrocharan mucha miel.

Igor Lichnovsky Ampliar

¿Es verdad que Igor Lichnovsky y Cassandra Sánchez Navarro terminaron su relación?

Hasta el momento ninguno ha mencionado si siguen o han terminado, pues si vamos al Instagram del futbolista, mantiene sus fotos con la actriz. Sin embargo, la actriz no tiene rastro de su novio, pero los likes pueden confirmarlo.

Por otro lado, no se les ha visto juntos desde hace un par de semanas, por lo que comienzan a levantar sospechas de una ruptura en la relación. Así que solo queda esperar que tanto Igor como Cassandra, desmientan o confirmen qué sucede entre ellos.