Emiliano Gómez, el jugador deseo del Club América, aunque con la mira en Brasil

Emiliano Gómez es un delantero o mediapunta uruguayo de 24 años que actualmente juega en el Club Puebla de la Liga MX. Ha destacado en los últimos torneos, acumulando buenos números: en alrededor de 50 partidos con La Franja, registra 13 goles y 6 asistencias, con un valor de mercado aproximado de 1.9 millones de dólares.

Club América: ¡Emiliano Gómez, el jugador deseo de las Águilas, aunque con la mira en Brasil! / Jam Media Ampliar

Es el Club América quien ha mostrado interés sostenido en él desde finales de 2025, especialmente como opción para reforzar el ataque de cara al Clausura 2026. El interés se reactivó en varias ocasiones, sobre todo ligado a posibles salidas de jugadores como Rodrigo Aguirre a Tigres, ya que América necesita liberar plazas de extranjeros para concretar el fichaje. Puebla pide cifras altas, entre 4.5 y 6 millones de dólares, más porcentaje de venta futura, lo que ha complicado las negociaciones. Aunque hubo pláticas y consultas, no hay nada concreto aún, y el jugador ha declarado en el pasado que está feliz en Puebla y enfocado allí.

Club América: ¡Emiliano Gómez, el jugador deseo de las Águilas, aunque con la mira en Brasil! / Jam Media Ampliar

Recientemente, el tema volvió a sonar fuerte: equipos brasileños como Santos y Fluminense, incluso se menciona Vasco da Gama, han entrado en la puja, ofreciendo potencialmente más dinero y mostrando disposición a pagar la cláusula o condiciones atractivas. Esto pone presión sobre América, ya que Brasil podría adelantarse si no se acelera el proceso.

Por ende, Gómez genera interés real del América pero la competencia de Brasil complica todo. El cierre de la ventana en México es pronto, mientras en Brasil se extiende hasta marzo, lo que da algo más de tiempo a los clubes cariocas. El futuro del charrúa dependerá de si sale alguna oferta irresistible y de las salidas en Coapa.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cruz Azul impone su jerarquía en territorio ajeno y golea a Vancouver en Concachampions