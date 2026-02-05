Cruz Azul impone su jerarquía en territorio ajeno y golea a Vancouver en Concachampions / Elizabeth Ruiz Ruiz

En una noche fría y complicada en el norte de Canadá, Cruz Azul demostró por qué es el actual campeón continental y mandó un mensaje claro: la Máquina llega con lo necesario para defender su título conquistado en 2025 ante Vancouver Whitecaps, en la final con goleada 5-0. Esta vez, el rival fue Vancouver FC, del Canadian Premier League, aunque el resultado fue igual de contundente; victoria celeste por 3-0 en el partido de ida de los dieciseisavos de final.

Con condiciones climáticas adversas, en bajas temperaturas que no son habituales para los jugadores mexicanos. Sin embargo, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón controló el balón desde el inicio, dominó el mediocampo y aprovechó su calidad superior para desarmar al local.

Gabriel “Toro” Fernández abrió el marcador con un remate preciso que rompió el cero. El delantero uruguayo mostró olfato goleador y fue clave en la presión alta. Más adelante, Amaury Morales amplió la ventaja con un golazo de media distancia o jugada colectiva. Mientras que Agustín Palavecino cerró la cuenta con su sello personal, llegando desde segunda línea y definición fría.

Cruz Azul manejó el ritmo a placer, con buena conexión en el medio campo, destacando la labor de Paradela en algunas menciones y Palavecino como figura. La defensa se mantuvo sólida pese al frío, y el portero no tuvo mucho trabajo. Vancouver FC, superado en todas las líneas, apenas generó peligro real y sufrió para salir jugando.

Cabe señalar que el equipo regresará a México con una ventaja muy cómoda para la vuelta, Con esta goleada de visita, la Máquina pone un pie y medio en octavos de final y arranca su camino 2026 con autoridad. El campeón defensor no tuvo piedad y mostró que sigue siendo un equipo temible en Concachampions.

