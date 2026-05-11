Uriel Antuna festeja pase a semifinales ante América con “taquitos de la esquina” tras la victoria en Liguilla

Uriel Antuna celebró el pase a semifinales tras eliminar al América en la Liguilla del futbol mexicano este 11 de mayo de 2026. El atacante fue captado festejando con “taquitos de la esquina” después del partido. La imagen se volvió viral en redes sociales tras el triunfo que le dio a su equipo el boleto a la siguiente fase.

Kevin Álvarez y Uriel Antuna / Hector Vivas Ampliar

¿Cómo fue el festejo de Uriel Antuna tras eliminar al América?

El protagonismo de la noche no terminó con el silbatazo final. Uriel Antuna celebró el pase a semifinales de una forma poco convencional pero muy mexicana: con comida callejera.

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Tras conseguir la clasificación en la Liguilla ante el América, el atacante fue visto disfrutando de “taquitos de la esquina”, un momento que rápidamente circuló en redes sociales y generó conversación entre aficionados.

El festejo se dio horas después del partido decisivo que definió la serie, en la que su equipo logró avanzar a la siguiente ronda del torneo.

¿Qué significa el pase a semifinales ante América en la Liguilla?

El triunfo ante el América representa uno de los momentos más importantes del torneo, no solo por el rival, sino por lo que implica avanzar en la fase final del fútbol mexicano.

El América, uno de los clubes más competitivos de la Liga MX, quedó eliminado en esta llave, mientras que el equipo de Antuna aseguró su lugar en las semifinales del Clausura 2026. Pumas UNAM consiguió su clasificación a la siguiente fase gracias a su mejor posición en la tabla. Con el empate 3-3 en el Estadio Olímpico Universitario, la Universidad Nacional aseguró el boleto ante un América que luchó hasta el final sin dar ventaja en ningún momento.

¿Por qué el festejo de Antuna se volvió viral?

El momento llamó la atención porque rompe con los festejos tradicionales del fútbol profesional. En lugar de grandes celebraciones o mensajes formales, Antuna optó por algo más cotidiano: comida callejera.

La escena conectó con la afición mexicana por su naturalidad. Los “taquitos de la esquina” son parte de la cultura popular y reforzaron la imagen de un festejo espontáneo tras un partido de alta presión.

En redes sociales, la imagen fue interpretada como una forma relajada de celebrar un logro importante en la Liguilla.

¿Cómo reaccionaron los aficionados en redes sociales?

Las reacciones no tardaron en aparecer. El festejo con “taquitos de la esquina” generó comentarios divididos entre humor, sorpresa y cercanía con el jugador.

Para muchos aficionados, la escena reflejó un lado más humano del futbolista, mientras que otros destacaron la naturalidad del momento tras un partido de alta exigencia como el que define el pase a semifinales.

El contenido se viralizó rápidamente, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del día en torno a la Liguilla 2026.

¡QUÉ AGUSTICIDAD! 😅



Así llegó Uriel Antuna con su flamante carro convertible a Cantera. 🔥 pic.twitter.com/VPTE5bGd50 — W Deportes (@deportesWRADIO) May 5, 2026

¿Qué sigue para Antuna y su equipo en la Liguilla?

Lo que sigue para el equipo de Pumas UNAM en la Liga MX Liguilla es disputar la semifinal ante CF Pachuca, una serie clave rumbo a la final del torneo. El primer partido se jugará este jueves, donde Pumas actuará como visitante en el estadio de Pachuca, en un duelo que marcará el inicio de una eliminatoria muy cerrada. A partir de este punto, cada detalle será determinante, ya que el objetivo del equipo de Uriel Antuna es claro: avanzar a la gran final de la Liguilla y seguir en la pelea por el título del fútbol mexicano.