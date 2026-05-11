Cruz Azul jugará las semifinales del Clausura 2026 en el Estadio Banorte

La Máquina consiguió avanzar a semifinales de Liga MX por quinta vez de forma consecutiva, tras derrotar 4-2 a los rojinegros de Atlas en el marcador. Este lunes quedó resulta la duda que tenía con la incertidumbre a su afición, pues se confirmó que podrá jugar dicha instancia en el Estadio Banorte.

Cruz Azul / Hector Vivas Ampliar

¿Dónde será local Cruz Azul en las semifinales?

Tras un semestre gris en Puebla, con entradas flojas como local, tanto en Liga MX como en CONCACAF Champions Cup, La Máquina pudo volver al Estadio Banorte como local en la última jornada de temporada regular ante Necaxa y en los cuartos de final contra Atlas, logrando un lleno total y un ambiente que no habían podido disfrutar los celestes en varios meses.

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Ante esto, la directiva de Cruz Azul, liderada por Víctor Velázquez, buscó que el partido de semifinales se juegue nuevamente en el Estadio Banorte. Esta oportunidad fue viable gracias a que, la Máquina será local en la primera serie de las Semifinales ante Chivas y el juego será este miércoles 13 de mayo, ya que la fecha de entrega del estadio ante la FIFA es el 13 de mayo.

¿Qué necesitó Cruz Azul para jugar en el Estadio Banorte las semifinales?

Para que el conjunto cementero jugara en el Coloso de Santa Úrsula, necesitaba que su rival fuera Chivas. Por lo que, la Máquina necesitaba que Pumas avanzara. Si América se hubiera colado a las las Semifinales, iría ante Pachuca cerrando la eliminatoria como local, seguramente en Puebla.

Estadio Banorte / Hector Vivas Ampliar

¿Cuándo son las semifinales del Clausura 2026?

Las semifinales de ida del Clausura 2026 están programadas para jugarse el miércoles 13 y jueves 14 de mayo, mientras que los partidos de vuelta se jugarán el sábado 16 y domingo 17.