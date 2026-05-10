A 39 años de la tragedia de los Gallos Blancos de la UAQ: El accidente que marcó al futbol de Querétaro

La plaza de futbol del conjunto queretano ha tenido varios pasajes con matices, pero uno que está en la memoria de propios y extraños es aquel fatal accidente que marcó al conjunto albiazul, en aquel 10 de mayo de 1987.

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Querétaro se jugaba su primer ascenso de su historia luego de colocarse como serio candidato. El formato de la liga como la conocemos era distinto, pues se jugaba por grupos formados por cuatro equipos y los dos mejores avanzaban a la siguiente fase.

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Gallos Blancos de la UAQ (Universidad Autónoma de Querétaro) se colocaba en la final y se media ante Correcaminos de la UAT (Universidad Autónoma de Tampico). El partido de ida se jugaría en Ciudad Victoria y cerrarían de local en el Estadio Corregidora, aunque su casa era el Estadio Municipal.

En ese primer duelo, se empató a ceros, dejando todo en manos de la vuelta, sin embargo, eso pasó a segundo plano a su regreso. Pues, aunque el equipo queretano viajó en avión el regreso se tenia planeado por vía terrestre, pues no se contaba con los recursos suficientes para un vuelo redondo.

Era la noche del 10 de mayo, la lluvia caía de manera intensa sobre el kilómetro 67 de la carretera México- Piedras Negras, el camión que transportaba al conjunto queretano viajaba a exceso de velocidad y fue entre las comunidades de huizache y Matehuala, cuando el chofer pierde el control del autobús y volcó de manera violenta.

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El trágico accidente dejó 12 heridos de gravedad, entre jugadores, cuerpo técnico y staff, además del descenso de 3 jugadores, Agustín Jiménez, Gerardo Orona y René Montalvo. Dicho momento retumbó en todas las divisiones del futbol mexicano pues se vivía un momento desolado y de mucha tristeza que marcó la historia del balompié azteca.

Dicen por ahí, “la historia debe de continuar” y aunque todo estaba en su contra, la Federación Mexicana de futbol tomó la decisión de que la final de vuelta se tenia que jugar. Lo máximo que se dio fue un mes y fue el 10 de junio cuando se llevó la vuelta de la gran final, en donde de nueva cuenta el marcador terminó en empate, esta vez a 1.

El empate obligaba a jugar un tercer encuentro en pasto neutral, el cual fue el Estadio Azteca, en donde el resultado favoreció a los tamaulipecos quienes ganaron en penales.

Las criticas no se hicieron esperar para la FEMEXFUT pues aficionados al futbol y periodistas aseguraban que los queretanos no estaban en condiciones físicas ni mentales para asumir un compromiso de tanta demanda como lo era una final por el ascenso. Fue hasta la década de los 90´s fue cuando el equipo queretano pudo ascender por primera vez.

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39 años de la tragedia

Este fin de semana se develó en el Estadio Corregidora un memorial de los Gallos Blancos de la UAQ de 1987, equipo que marcó la historia del futbol queretano.

En el evento se contó con autoridades del gobierno municipal de Querétaro, directivos de la actual administración del conjunto albiazul, los jugadores que aun viven de aquel plantel, así como ex jugadores que mercaron al conjunto queretano.