¿Dónde jugará Cruz Azul las semifinales del Clausura 2026?

La Máquina consiguió avanzar a semifinales de Liga MX por quinta vez de forma consecutiva, tras derrotar 4-2 a los rojinegros de Atlas en el marcador. Pero esto abre una nueva duda para la afición celeste, ¿dónde se jugará el partido de semifinales?

Cruz Azul / Hector Vivas Ampliar

¿Dónde será local Cruz Azul en las semifinales?

Tras un semestre gris en Puebla, con entradas flojas como local, tanto en Liga MX como en CONCACAF Champions Cup, La Máquina pudo volver al Estadio Banorte como local en la última jornada de temporada regular ante Necaxa y en los cuartos de final contra Atlas, logrando un lleno total y un ambiente que no habían podido disfrutar los celestes en varios meses.

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Ante esto, la directiva de Cruz Azul, liderada por Víctor Velázquez, buscará que el partido de semifinales se juegue nuevamente en el Estadio Banorte. Esta posibilidad luciría más viable si el partido de local es el de ida, ya que la fecha de entrega del estadio ante la FIFA es el 13 de mayo. Aunque el panorama luce complicado, es posible que FIFA pueda dar una nueva prórroga de un par de días.

¿Qué necesita Cruz Azul para jugar en el Estadio Banorte las semifinales?

Teniendo en cuenta que la mayor posibilidad de jugar en el Estadio Banorte es que Cruz Azul reciba de local el partido de ida, la única opción de que esto ocurra es que su rival sea Chivas. Para que Guadalajara sea el rival, La Máquina necesita que Pumas avance. Si América logra sorprender en CU, Cruz Azul iría en semifinales ante Pachuca o Toluca, cerrando la eliminatoria como local, seguramente en Puebla.

Si FIFA no acepta la petición de prórroga para entregar el Estadio Banorte después del 13 de mayo, Cruz Azul volverá al Estadio Cuauhtémoc sin importar el rival.

Estadio Banorte / Hector Vivas Ampliar

¿Cuándo son las semifinales del Clausura 2026?

Las semifinales de ida del Clausura 2026 están programadas para jugarse el miércoles 13 y jueves 14 de mayo, mientras que los partidos de vuelta se jugarán el sábado 16 y domingo 17.