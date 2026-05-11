Liga MX: Así de jugarán las semifinales del Clausura 2026: Fechas, horarios y sedes definidas

La Liga MX ya conoce a los cuatro equipos que siguen con vida en el Clausura 2026 y las Semifinales quedaron definidas tras una vibrante ronda de Cuartos de Final llena de goles, dramatismo y eliminatorias que se resolvieron hasta el último minuto, dejando a Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca como los candidatos al título del futbol mexicano.

Jordan Carrillo / Hector Vivas Ampliar

Con base en la posición de la tabla general, los cruces quedaron establecidos con Pumas, líder del torneo regular, enfrentando a Pachuca, mientras que Chivas se medirá ante Cruz Azul en una serie que luce como una auténtica final adelantada por la calidad y el momento de ambos clubes.

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La clasificación de los universitarios fue una de las más dramáticas de toda la Fiesta Grande luego de empatar 6-6 en el marcador global ante América, resultado que le dio el pase al conjunto de la UNAM gracias a su mejor posición en la tabla, desatando la locura entre su afición y confirmando a los auriazules como uno de los equipos más sólidos del campeonato.

Por su parte, Chivas también sufrió para avanzar después de igualar 3-3 ante Tigres en una eliminatoria muy cerrada donde el Guadalajara consiguió el boleto a Semifinales por criterio de posición en la clasificación, manteniendo intacto el sueño de conquistar un nuevo campeonato bajo una gran presión mediática y deportiva.

Cruz Azul fue uno de los equipos más contundentes de los Cuartos de Final tras eliminar al Atlas con marcador global de 4-2, mientras que Pachuca sorprendió al dejar fuera al Toluca con un sólido 3-0, resultado que confirmó el gran nivel futbolístico de los Tuzos en la recta decisiva del torneo.

¿Cuándo se jugarán las Semifinales del Clausura 2026?

Aunque la Liga MX todavía no hace oficiales los horarios definitivos, ya se sabe que los partidos de Ida se disputarán entre el 13 y 14 de mayo, mientras que los encuentros de Vuelta quedaron programados para el 16 y 17 de mayo, por lo que los aficionados ya se preparan para una semana cargada de emociones y partidos de alto voltaje.

Por primera vez en esta Liguilla avanzaron los cuatro mejores equipos de la fase regular, algo que eleva considerablemente el nivel competitivo y garantiza duelos mucho más equilibrados, intensos y con planteles diseñados para pelear por el campeonato hasta el último instante.

José Paradela / Hector Vivas Ampliar

Ahora, la atención estará puesta en si Pumas podrá mantener el liderato que mostró durante todo el torneo, si Chivas logrará imponer su jerarquía en una serie histórica ante Cruz Azul o si Pachuca y La Máquina darán el golpe definitivo rumbo a la gran Final del Clausura 2026, una edición que ya apunta a convertirse en una de las más emocionantes de los últimos años en la Liga MX.

CRUCES, FECHAS Y HORARIOS DE LAS SEMIFINALES DEL CLAUSURA 2026

Partidos de Ida

Cruz Azul vs Chivas

FECHA: miércoles 13 de mayo

HORA: 20:00 Hrs.

ESTADIO: Banorte

Pachuca vs Pumas

FECHA: miércoles 13 de mayo

HORA: 20:00 Hrs.

ESTADIO: Banorte

Partido de Vuelta

Chivas vs Cruz Azul

FECHA: sábado 16 de mayo

HORA: 19:07 Hrs.

ESTADIO: Jalisco

Pumas vs Pachuca