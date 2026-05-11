Cruz Azul prepara sorpresa para su afición tras calificar a Semifinales; Víctor Velázquez manda mensaje
La Máquina tendría su último partido en el Coloso de Santa Úrsula antes del Mundial 2026, mientras el futuro de su presidente se define en una asamblea clave.
Cruz Azul vive días decisivos dentro y fuera de la cancha. Mientras el equipo se prepara para enfrentar a Chivas en las Semifinales del Clausura 2026, la directiva cementera también trabaja en una noticia que ha comenzado a generar ilusión entre la afición.
La expectativa aumentó luego del mensaje que publicó el presidente del club, Víctor Velázquez, quien a través de las redes sociales destacó el apoyo de los aficionados durante el último encuentro y adelantó que muy pronto se confirmará “una buena noticia”, frase rápidamente fue relacionada con la posibilidad de que la Máquina juegue un último partido en Santa Úrsula.
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Las negociaciones entre Cruz Azul, la administración del estadio y la Liga MX avanzaron durante las últimas horas hasta alcanzar un acuerdo para que el duelo se juegue este miércoles por la noche en el Estadio Banorte, escenario que después será entregado oficialmente a FIFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
La logística mundialista también modificó los planes de Chivas, ya que el Estadio Akron deberá quedar bajo control de FIFA esta misma semana, motivo por el cual la directiva rojiblanca aceptó disputar la serie entre miércoles y sábado, para jugar en el Estadio Jalisco el partido de Vuelta.
¿Por qué este momento también es clave para Víctor Velázquez?
La respuesta está en el futuro institucional de Cruz Azul. El próximo 30 de mayo se celebrará una Asamblea de Socios de la Cooperativa donde se definirá la continuidad de Víctor Velázquez como presidente del club, en una decisión que marcará el rumbo deportivo y financiero de la institución.
El dirigente buscará mantenerse al frente del proyecto respaldado por los recientes resultados deportivos de La Máquina, el crecimiento económico del club y la estabilidad que ha conseguido la institución en los últimos años, además del avance mostrado por el equipo femenil durante el Clausura 2026.