Cruz Azul prepara sorpresa para su afición tras calificar a Semifinales; Víctor Velázquez manda mensaje

Cruz Azul vive días decisivos dentro y fuera de la cancha. Mientras el equipo se prepara para enfrentar a Chivas en las Semifinales del Clausura 2026, la directiva cementera también trabaja en una noticia que ha comenzado a generar ilusión entre la afición.

Cruz Azul / Jam Media Ampliar

La expectativa aumentó luego del mensaje que publicó el presidente del club, Víctor Velázquez, quien a través de las redes sociales destacó el apoyo de los aficionados durante el último encuentro y adelantó que muy pronto se confirmará “una buena noticia”, frase rápidamente fue relacionada con la posibilidad de que la Máquina juegue un último partido en Santa Úrsula.

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Las negociaciones entre Cruz Azul, la administración del estadio y la Liga MX avanzaron durante las últimas horas hasta alcanzar un acuerdo para que el duelo se juegue este miércoles por la noche en el Estadio Banorte, escenario que después será entregado oficialmente a FIFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Familia Cruz Azul:



El sábado pasado tuvimos una gran comunión afición-jugadores, nos emocionó mucho ver la grada pletórica.



Tenemos que ir con todo juntos a jugar esta semifinal. Estamos preparando una buena noticia. Muy pronto se confirmará. #AzulDePorVida — Víctor Velázquez (@Victor_VelRan) May 11, 2026

La logística mundialista también modificó los planes de Chivas, ya que el Estadio Akron deberá quedar bajo control de FIFA esta misma semana, motivo por el cual la directiva rojiblanca aceptó disputar la serie entre miércoles y sábado, para jugar en el Estadio Jalisco el partido de Vuelta.

¿Por qué este momento también es clave para Víctor Velázquez?

La respuesta está en el futuro institucional de Cruz Azul. El próximo 30 de mayo se celebrará una Asamblea de Socios de la Cooperativa donde se definirá la continuidad de Víctor Velázquez como presidente del club, en una decisión que marcará el rumbo deportivo y financiero de la institución.

Azules que asistieron el sábado… 💙

Váyanse preparando. 👀



En unos momentos recibirán información importante en los correos con los que compraron sus boletos de Cuartos de Final. 📩🚂#MásAzulesQueNunca #AzulDePorVida pic.twitter.com/R3QnPpWNDn — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 11, 2026

El dirigente buscará mantenerse al frente del proyecto respaldado por los recientes resultados deportivos de La Máquina, el crecimiento económico del club y la estabilidad que ha conseguido la institución en los últimos años, además del avance mostrado por el equipo femenil durante el Clausura 2026.