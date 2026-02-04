Jorge Sánchez aterriza en Grecia: El lateral mexicano reporta con el PAOK y regresa a Europa con ilusión renovada

El lateral derecho mexicano Jorge Sánchez ya se encuentra en territorio griego. El exjugador de Cruz Azul llegó a Salónica para reportar con el PAOK, club que se convertirá en su nuevo equipo tras un traspaso que cierra su ciclo en La Máquina y le abre una segunda oportunidad en Europa.

Jorge Sánchez / Jan Kruger - FIFA Ampliar

Tras semanas de intensas negociaciones entre Cruz Azul y el PAOK, con ofertas que evolucionaron hasta rondar los 4 millones de dólares fijos más variables, y un 20% de derechos retenidos para la Máquina en una futura venta, el defensor mexicano de 28 años rompió concentración con el equipo celeste en Vancouver, regresó brevemente a Méxicoy finalmente emprendió el viaje a Grecia. Fotos y reportes de su arribo al aeropuerto circulan ya en redes, mostrando al jugador listo para realizar los exámenes médicos y firmar su contrato hasta junio de 2029.

Este movimiento representa un regreso ilusionante de Jorge Sánchez a Europa, donde ya tuvo pasos por Ajax y Porto, aunque no logró consolidarse como esperaba. Ahora, en el PAOK, uno de los equipos más competitivos de la Superliga de Grecia y participante habitual en competiciones UEFA, incluida la Europa League, el mexicano tendrá la oportunidad de recuperar protagonismo, ganar minutos de calidad y, sobre todo, llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Jorge Sánchez en Grecia Ampliar

Además, el reencuentro con Giorgos Giakoumakis, quien está a préstamo en el PAOK desde Cruz Azul, añade un toque nostálgico y de continuidad a esta nueva etapa.

¿Cuánto dinero ganó Cruz Azul con la venta de Jorge Sánchez al PAOK?

La Máquina Cementera concretó una operación importante en el mercado de fichajes invernal de 2026: la venta definitiva de Jorge Sánchez al PAOK de Salónica, Grecia. Tras semanas de intensas negociaciones, donde el club griego elevó varias ofertas y Cruz Azul mantuvo firme su postura de no desprenderse del jugador por menos de una cifra considerada atractiva, el acuerdo se cerró en términos que benefician económicamente a La Noria.

De acuerdo con información de Adrián Esparza Oteo, Cruz Azul recibirá 4 millones de dólares de manera fija por el traspaso de Jorge Sánchez. A esta cantidad se suman 500 mil dólares en bonos o variables, ligados al cumplimiento de objetivos deportivos (presencia en competiciones europeas, minutos jugados, etc.). Además, la directiva celeste negoció una cláusula de 20% sobre una futura venta, lo que significa que si Jorge Sánchez es transferido nuevamente en el futuro, La Máquina seguirá percibiendo una tajada significativa.

Jorge Sánchez ante el América / Hector Vivas Ampliar

En total, el ingreso para Cruz Azul ronda los 4.5 millones de dólares, sin contar la plusvalía futura, una cifra que representa una ganancia neta interesante si consideramos que el club pagó alrededor de 3 millones de euros al Ajax por el jugador en 2024. Aunque inicialmente se habló de exigencias más altas hasta 6 MDD y rechazos a propuestas inferiores, la directiva encabezada por Iván Alonso logró cerrar en un punto medio que no debilita drásticamente la plantilla de Cruz Azul, pero sí genera liquidez en un momento clave del calendario.

Para un club como Cruz Azul, que históricamente ha necesitado ventas estratégicas para equilibrar sus finanzas y reforzarse, esta operación es un golpe positivo: recupera buena parte de la inversión en Jorge Sánchez, obtiene recursos frescos para el mercado o para el pago de deudas, y mantiene un porcentaje del pase pensando en el mediano plazo.

