Víctor Velázquez y Clara Brugada, ¿decisión clave para la casa propia de Cruz Azul?

La afición de Cruz Azul lleva décadas soñando con lo mismo: un hogar fijo, moderno y propio en la Ciudad de México. El eterno peregrinar entre el Azteca, el Ciudad de los Deportes, el Olímpico Universitario y hasta opciones temporales como Puebla ha sido una constante que, más allá de los títulos, marca la identidad de La Máquina. Por eso, la reunión de este 4 de febrero entre el presidente del consejo de administración y del club, Víctor Velázquez, y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, no pasó desapercibida.

Ambos compartieron en redes sociales mensajes positivos y casi idénticos: “muy fructífera”, “muy pronto habrá noticias”, “buenas noticias”. Palabras que, en el contexto futbolero, suelen encender la llama de la esperanza. La foto con funcionarios de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial (Pablo Yanes y Enrique Irazoque) solo avivó el rumor: ¿se habla de un nuevo estadio en la capital?

No hay confirmación oficial de nada. Ni ubicación, ni plazos, ni siquiera que el tema haya sido exclusivamente el inmueble. Pero el timing no es casual. Cruz Azul acaba de cerrar su etapa en Ciudad Universitaria (Clausura 2026 será el último torneo ahí), tiene contrato vigente con el Estadio Azteca post-Mundial 2026 y la directiva ha reiterado que el proyecto de casa propia está aprobado presupuestalmente desde inicios de año (más de 5 mil millones de pesos apartados).

Además, tanto Claudia Sheinbaum en su momento como Clara Brugada han expresado la intención de que La Máquina se quede en la CDMX, lejos de ofertas del Estado de México.

La cooperativa ha sido clara: “sin pausa, pero sin prisa”. Quieren evitar errores del pasado como el del Parque Bicentenario, caído por el incidente del Axe Festival, Perinorte por diferencias económicas y priorizar permisos viables en temas de impacto urbano, ambiental y vecinal. Si la reunión de hoy avanza en esa dirección, podría ser el paso más concreto en años hacia un estadio que no solo resuelva la logística, sino que devuelva a Cruz Azul su arraigo territorial en la capital.

Por ahora, toca esperar. Pero el mensaje es inequívoco: algo se mueve. Y si las “buenas noticias” que prometen Brugada y Velázquez incluyen un terreno, un proyecto o al menos un avance serio, la afición celeste que ha esperado pacientemente, tendría motivos reales para ilusionarse. No más “arrimados”. No más mudanzas. Solo Cruz Azul, su gente y su casa.

