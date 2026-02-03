¿Quién es Christian Ebere? El futbolista nigeriano que apunta a ser el refuerzo de Cruz Azul

En el mercado de fichajes del Clausura 2026, Cruz Azul busca darle un giro importante a su ataque y uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Christian Ebere, el delantero nigeriano de 27 años que brilla en el fútbol sudamericano y que ya es campeón del mundo Sub-17.

¿Quién es Christian Ebere?

Nacido el 4 de abril de 1998 en Abuya, Nigeria, Christian Ebere se formó en las categorías inferiores de su país y vivió uno de los momentos más altos de su carrera temprana al proclamarse campeón del Mundo Sub-17 en Chile 2015 con las Golden Eaglets de Nigeria. En ese torneo legendario formó parte de una generación dorada. Precisamente, Ebere anotó un gol clave en la final contra Mali 2-0, demostrando desde joven olfato goleador y calidad bajo presión.

¿En qué equipos ha jugado Christian Ebere?

Tras su éxito mundialista, el atacante salió de África a los 19 años rumbo a Sudamérica, donde ha forjado una carrera itinerante pero ascendente: pasó por clubes en Brasil como Juventude, Fluminense y Vila Nova, entre otros. Tuvo pasos por Argentina y se consolidó en el fútbol uruguayo.

Primero destacó en Plaza Colonia, club que posee la mayor parte de su carta, y luego dio el salto a préstamo al gigante Nacional de Montevideo, donde se ha convertido en una pieza importante. En Nacional, Ebere, de 1.77 m, ha mostrado versatilidad ya que puede jugar como extremo por ambas bandas o como centrodelantero, además de velocidad, potencia física y capacidad para definir en momentos decisivos.

Uno de sus hitos más recientes fue marcar el gol del título en la final del Campeonato Uruguayo 2025 ante Peñarol, un tanto que le dio la vuelta al clásico y lo hizo viral en redes. En sus etapas con el Bolso acumula cifras respetables: alrededor de 6 goles y 2 asistencias en 29 partidos, además de haber levantado dos títulos locales.

Finalmente, su palmarés tampoco es extenso, ya que tiene solo dos títulos en su carrera. Uno de estos campeonatos fue en la liga con Nacional de Montevideo, además de que ganó el título mundial con Nigeria Sub-17.

Cruz Azul ha tenido que salir al mercado de fichajes de nueva cuenta, con el objetivo de fortalecer el ataque y la defensa, pues son las dos zonas que necesitan reforzarse.

Es así como la Máquina Celeste estaría muy cerca de concretar la llegada de Christian Ebere, quien llegaría al Clausura 2026 con más dudas que certezas.

