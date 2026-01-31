Polémica expulsión del Toro Fernández: ¿Qué dijo y cuántos partidos podría ser suspendido?

Cruz Azul volvió a demostrar que sabe ganar, pero también que le encanta complicarse la vida. En la frontera, ante FC Juárez, La Máquina firmó un triunfo valioso por 4-3 que le permite mantenerse en la pelea alta de la tabla del Clausura 2026 con 9 puntos. Goles de Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rotondi y Carlos Rodríguez sellaron una noche que empezó como un paseo y terminó convertida en un drama de infarto, con los celestes resistiendo con un hombre menos en los minutos finales.

Juárez vs Cruz Azul / Jam Media Ampliar

El gran protagonista negativo para los cementeros fue Gabriel “Toro” Fernández. El uruguayo, que había sido clave en la construcción del juego con dos asistencias y un partidazo en general, vio la tarjeta roja, justo después del gol de Guilherme que ponía el 2-4 y desataba un conato de bronca. La razón: reclamos insistentes y una discusión acalorada con el árbitro Jesús Rafael López Valle, en medio de los ánimos a tope. No fue una roja por juego violento o una falta grave, sino por protesta y pérdida de control, algo que ya le ha costado caro a varios jugadores en la Liga MX esta temporada.

La expulsión no solo dejó a Cruz Azul con 10 hombres en un cierre donde Juárez casi iguala a la Máquina, sino que genera un problema inmediato: Fernández se perderá el próximo duelo ante Toluca en la Jornada 5. Con la delantera ya golpeada y dependiendo mucho del Toro Fernández como referente ofensivo, la ausencia obliga a Nicolás Larcamóna improvisar con opciones limitadas, con Mateo Levy como juvenil o ajustes tácticos. Recordemos que el DT ya había sido expulsado en el primer tiempo por reclamos en un penal a favor de Juárez, lo que añade más ruido al banquillo.

Toro Fernández y Alejandro Mayorga / Jam Media Ampliar

¿Por qué expulsaron al Toro Fernández?

Las opiniones se dividen ya que para unos, el árbitro mostró mano dura innecesaria en un momento de tensión; para otros, Fernández ya había sido advertido y los reclamos constantes merecían sanción.

De acuerdo con información de nuestro reportero Juan Guzmán, la tarjeta roja que recibió el atacante celeste no fue por una mala acción dentro del terreno de juego. Lo que detonó que el silbante lo expulsara fue por una reacción verbal hacia el cuerpo arbitral: “Son muy malos, hijos de pu…”, expresó el uruguayo.

¿Cuál podría ser la sanción para el Toro Fernández?

Lo innegable es que estos episodios de indisciplina siguen siendo un lastre para un Cruz Azul que, cuando juega concentrado y sin polémicas, luce muy sólido. La Máquina ganó en Juárez rompiendo una sequía de triunfos en esa cancha, pero el costo emocional y deportivo fue alto y el delantero podría recibir hasta tres partidos de suspensión, dependiendo de la decisión que tome la Comisión Disciplinaria.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul confirma partido amistoso contra Atlético Nacional en Estados Unidos