Cruz Azul consigue sufrido triunfo ante Juárez

Cruz Azul derrotó 4-3 a Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez en el partido correspondiente a la Jornada 4 de la Liga BBVA MX.

El Azul comenzó el encuentro con la posesión de balón, misma que se vio reflejada apenas al minuto 1’ cuando Agustín Palavecino encendió las redes después de una gran asistencia del futbolista uruguayo, Gabriel ‘Toro’ Fernández. De esta manera, Cruz Azul se adelantó en el marcador con un gol de vestidor.

Posteriormente, la Máquina siguió con su buen futbol y José Paradela se hizo presente con una obra maestra. Con el empeine y fuera del área sacó un potente disparo que puso a bailar las redes de Sebastián Jurado, por lo que los de la Noria pusieron el 2-0. Minutos después, Jurado apareció y evitó la goleada en los primeros 10 minutos del encuentro. Al minuto 39’ los celestes siguieron aumentando la ventaja y ‘Rodo’ Rotondi puso el 3-0.

Antes de la segunda mitad, los Bravos de Juárez descontaron desde los 11 pasos con un tanto de Óscar Estupiñán. Para la parte complementaria, Cruz Azul aumentó la ventaja gracias a ‘Charly’ Rodríguez, poniendo el cuarto gol para los celestes. Mientras que Juárez puso el segundo al minuto 80’.

A pesar de que ‘Toro’ Fernández fue expulsado al 84’, los Bravos trataron de reaccionar y en los minutos finales, Estupiñán anotó el tercero. Finalmente, los de La Noria se quedaron con los 3 puntos y ya prepararon su enfrentamiento a mitad de semana en la Concacaf Champions Cup.

