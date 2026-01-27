Cruz Azul confirma partido amistoso contra Atlético Nacional en Estados Unidos

La Máquina Celeste acelera su proyección internacional y anuncia un enfrentamiento de lujo para el arranque de la Fecha FIFA marzo 2026. Cruz Azul se medirá ante Atlético Nacional de Colombia en un atractivo partido amistoso internacional bautizado como “Duelo de Titanes”, que promete emociones fuertes y un gran espectáculo para la afición en ambos países.

Rodoldo Rotondi y José Paradela / Simon Barber Ampliar

El choque está programado para el miércoles 25 de marzo de 2026 en el PayPal Park, casa de los San Jose Earthquakes de la MLS, ubicado en San José, California. El duelo se llevará a cabo justo en el parón liguero por compromisos de selecciones, lo que permitirá a ambos clubes alinear a sus mejores elementos disponibles y medir fuerzas sin la presión de puntos en juego. Este encuentro representa una gran oportunidad para La Máquina de seguir consolidando su presencia en el mercado norteamericano, donde cuenta con una fiel afición.

Será la cuarta ocasión en que Cruz Azul visite el PayPal Park para un amistoso internacional, reafirmando la conexión con sus seguidores en Estados Unidos. Por su parte, Atlético Nacional, uno de los gigantes históricos del fútbol sudamericano, con dos Copas Libertadores y 18 títulos de liga en Colombia, llega con figuras de renombre como el portero David Ospina, el delantero Alfredo Morelos y el mediocampista Jorman Campuzano, lo que garantiza un partido de alta intensidad y calidad futbolística.

Cruz Azul / Hector Vivas Ampliar

El juego también tendrá un sabor especial por cruces de caminos previos: el portero Kevin Mier (ex Atlético Nacional) podría enfrentar a su antiguo equipo, dependiendo de su recuperación que lo ha mantenido alejado de las canchas y si llegara a ser llamado con la Selección de Colombia en esa ventana FIFA. Asimismo, resalta la buena relación institucional entre ambos clubes, fortalecida por traspasos y préstamos recientes. Cruz Azul, campeón de la Concacaf Champions Cup y nueve veces monarca de la Liga MX, busca seguir fogueándose ante rivales de peso continental.

