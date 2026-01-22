Cruz Azul: ¿Quién es el responsable de que la Máquina siga buscando jugadores en la MLS?

En el actual mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, Cruz Azul continúa explorando opciones en la Major League Soccer (MLS) para apuntalar su plantilla, a pesar de los resultados mixtos cuando no directamente decepcionantes que ha tenido con incorporaciones provenientes de esa liga. Casos como Giorgos Giakoumakis y Mateusz Bogusz ilustran una tendencia clara: jugadores que llegaron con expectativas altas desde el fútbol estadounidense y que no lograron consolidarse en la exigencia de la Liga MX.

¿Quién está detrás de esta persistencia por voltear al mercado de la MLS?

Según reveló el periodista Carlos Córdova, conocedor de primera mano de los pasillos de La Noria por su etapa como exjefe de prensa del club, el principal responsable es el directivo uruguayo Iván Alonso. Es él quien más confía en el mercado estadounidense y quien impulsa esta estrategia de manera decidida dentro de la directiva cementera.

La fascinación de Iván Alonso por la MLS no es nueva. En su gestión, varios de los fichajes extranjeros han tenido ese origen, apostando por perfiles que, en teoría, combinan buen nivel competitivo, proyección y costos accesibles en comparación con Sudamérica o Europa. Sin embargo, la realidad en el terreno ha sido otra: adaptación complicada, rendimiento por debajo de lo esperado y, en varios casos, salidas rápidas que dejan más dudas que certezas.

Esta línea de acción genera cuestionamientos legítimos entre la afición y analistas. Mientras la MLS exporta con éxito a talentos mexicanos, el flujo inverso rara vez produce resultados destacados en México. Clubes que han apostado fuerte por este mercado suelen terminar corrigiendo rumbo, y Cruz Azul parece seguir insistiendo en una vía que ya ha mostrado sus limitaciones.

La directiva celeste tiene la responsabilidad de evaluar si esta confianza ciega en el mercado estadounidense responde a una visión estratégica sólida o a una preferencia personal de su principal tomador de decisiones. Los resultados deportivos y el bolsillo del club serán los que terminen de dictar sentencia. Por ahora, La Máquina sigue buscando en la MLS, y el nombre de Iván Alonso aparece como el gran impulsor de esa ruta que, hasta el momento, no ha rendido los frutos esperados.

