Exjugador de Cruz Azul está a un paso de convertirse en refuerzo de Boca Juniors

Boca Juniors está a punto de cerrar su primer refuerzo para la temporada 2026. Según reveló el periodista especializado en mercado de pases, César Luis Merlo, el club xeneize ya tiene un acuerdo de palabra con el exdelantero de Cruz Azul, Ángel Romero, quien llega como agente libre tras desvincularse de Corinthians a finales de 2025.

Ángel Romero / Manuel Velasquez Ampliar

El experimentado atacante de 33 años firmaría un contrato por un año, con opción a extenderlo por una temporada adicional. Fuentes cercanas al club indican que, si los contratos se intercambian sin inconvenientes en las próximas horas, la idea es que Romero realice la revisión médica este viernes para sumarse de inmediato al plantel que dirige Claudio Úbeda.

Romero, ídolo indiscutido en Corinthians, donde disputó más de 370 partidos en dos ciclos y conquistó varios títulos, decidió no renovar su vínculo con el Timão pese a su estatus de leyenda en el club paulista. El paraguayo busca continuidad y minutos de calidad para pelear por un lugar en la selección albirroja de cara al Mundial 2026, y Boca Juniors representa una opción atractiva: un gigante sudamericano con ambiciones en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

El interés del Xeneize no es nuevo. Juan Román Riquelme ya había intentado llevarlo en el pasado, y ahora el club concretaría ese viejo anhelo con una operación sin costo de transferencia, aprovechando la libertad del jugador tras su salida de Brasil.

Cruz Azul / Manuel Velasquez Ampliar

Si se confirma en las próximas horas, Ángel Romero, exjugador de Cruz Azul, se convertiría en el primer refuerzo oficial de Boca Juniors para 2026, enviando una señal clara de que el club busca jerarquía y experiencia en ataque sin descuidar el equilibrio financiero. Además, este fichaje quedaría marcado en la historia debido a la tensión que existe entre Boca Juniors y Cruz Azul, tras polémicos traspasos ocurridos en el pasado.

Exjugadores de Cruz Azul que han protagonizado salidas abruptas a Boca Juniors

Iván Marcone llegó a La Noria con altas expectativas y apuntaba a convertirse en uno de los jugadores clave, tras destacar en el Apertura 2018 como titular indiscutible. Sin embargo, su salida a Boca Juniors sorprendió a propios y extraños al verse seducido por la oferta del xeneize, pues vio una oportunidad para acaparar reflectores y ganarse un lugar con la Selección de Argentina.

Iván Marcone / Jam Media Ampliar

Otro caso fue el de Guillermo Pol Fernández, quien fue parte del equipo que conquistó la novena estrella, pero cuyo traspaso generó polémica luego de que el mediocampista pidiera permiso a Cruz Azul para viajar a Argentina a resolver supuestos asuntos familiares, cuando en realidad se trataba de su negociación con Boca Juniors.

