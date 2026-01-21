Cruz Azul apunta a un delantero de LAFC en el mercado de invierno

Cruz Azul ya mueve fichas en el mercado de invierno y uno de los nombres que suena con fuerza es el del delantero Nathan Ordaz, quien actualmente milita en Los Angeles FC (LAFC) de la MLS.

Nathan Ordaz / Omar Vega Ampliar

De acuerdo con reportes de Matteo Moretto, uno de los periodistas especializados en fichajes, informó que Cruz Azulha iniciado conversaciones formales con el club angelino para explorar la posibilidad de incorporar al atacante de 22 años. El interés es real y el nombre de Nathan Ordaz está firmemente sobre la mesa como una opción concreta para reforzar el ataque de la institución de La Noria.

Ordaz, nacido en Van Nuys, California, cuenta con triple nacionalidad (Estados Unidos, El Salvador y México), lo que le permitiría llegar sin ocupar plaza de extranjero ni de No Formado en México (NFM), un detalle clave en la planeación de plantel de la Liga MX. Formado en las fuerzas básicas de LAFC como Homegrown Player, el joven delantero zurdo renovó recientemente su contrato con el equipo de la MLS: el vínculo se extiende hasta diciembre de 2029, con opción de club para 2030. Esta extensión, firmada en octubre de 2025, refleja la confianza que Los Angeles FC tiene en su potencial, pero también abre la puerta a una negociación si el jugador busca minutos de mayor protagonismo en otro contexto.

FC Dallas vs Los Angeles Football Club / Omar Vega Ampliar

¿Quién es Nathan Ordaz?

En el 2025, Nathan Ordaz tuvo un año de consolidación en el primer equipo de LAFC, sumando alrededor de 29 apariciones, muchas como suplente, y contribuyendo con 6 goles en todas las competiciones. Su perfil destaca por la movilidad, técnica y versatilidad, ya que puede actuar como ‘9’, extremo o media punta, y tiene capacidad para explotar espacios con conducción y zancada larga. No es un goleador nato ni un referente indiscutible, pero sí un complemento interesante para rotar con delanteros como el ‘Toro’ Fernández y Miguel Borja, cuyo futuro sigue en definición.

El hecho de que existan pláticas avanzadas entre ambos clubes habla de una operación viable, sobre todo considerando la buena relación institucional entre LAFC y algunos equipos mexicanos en los últimos mercados. Sin embargo, cualquier traspaso dependerá de la valoración económica que ponga el conjunto de la MLS por un jugador joven con proyección y contrato largo, así como de la disposición del propio Nathan Ordaz a dar el salto a la Liga MX en busca de mayor regularidad.

Los Angeles Football Club vs Austin FC / Kevork Djansezian Ampliar

Por ahora, es prematuro hablar de acuerdo cerrado, pero el interés de Cruz Azul por Nathan Ordaz es concreto y podría ser uno de los primeros movimientos oficiales de La Máquina en este Apertura 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Figura de Cruz Azul podría emigrar y el fútbol griego toma ventaja