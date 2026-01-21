La crisis del América podría allanarle el camino al Cruz Azul

El Clausura 2026 apenas arranca y el Club América ya escribe una página incómoda en su historia. Luego de tres jornadas, las Águilas acumulan un registro inédito en la era de torneos cortos: cero goles a favor. Empates sin goles ante Tijuana y Pachuca, más una derrota 0-2 frente al Atlético de San Luis, dejan al equipo en el fondo de la tabla con apenas dos puntos, diferencia de goles negativa y el peor arranque ofensivo desde 1996.

Pero más allá de las alarmas en Coapa, hay un dato que podría ilusionar a la afición celeste: la última vez que el América se quedó sin anotar en sus primeras tres fechas de un torneo, no entró a la pelea por el título y Cruz Azul terminó como campeón.

Corría el año 1970, en pleno Mundial de México, cuando las Águilas atravesaron una sequía similar en la fase inicial del campeonato local. Aquel equipo azulcrema quedó eliminado en primera ronda, sin poder sacudir las redes en sus tres partidos inaugurales. Mientras tanto, La Máquina Cementera, dirigida por un joven talento y con figuras que marcaron época, aprovechó el tropiezo del eterno rival para construir una campaña sólida y levantar el título de liga.

Más de medio siglo después, la coincidencia es inevitable. El América de André Jardine enfrenta una crisis estructural en ataque: 270 minutos sin gol, presión en el vestidor, abucheos en el Estadio Azteca y cuestionamientos al planteamiento. La ofensiva, que durante años fue sinónimo de contundencia, hoy luce inofensiva y desorganizada. En contraste, Cruz Azul muestra señales de solidez defensiva y mayor profundidad en su plantel, con un proyecto que parece más cohesionado en estas primeras fechas de la Liga MX.

Obviamente, el futbol no se define por estadísticas aisladas ni por casualidades históricas. Quedan más de una docena de jornadas, la liguilla y la posibilidad de que el América reactive su maquinaria con fichajes de emergencia, ajustes tácticos o el simple regreso de la chispa goleadora. Sin embargo, cuando un gigante como las Águilas tropieza tan fuerte desde el arranque, el resto de la Liga MX y especialmente su acérrimo rival huele sangre.

Si la sequía americanista persiste y el equipo no logra meterse entre los primeros puestos, el escenario podría repetirse: un América fuera de la pelea real por el campeonato y un Cruz Azul capitalizando el vacío de poder en la capital. La historia de 1970 no es garantía, pero sí un recordatorio incómodo para Coapa y una esperanza tangible para La Noria.

