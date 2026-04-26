Cruz Azul vs Necaxa: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 17 Clausura 2026 Liga MX
Cruz Azul vs Necaxa: La Máquina busca amarrar localía en la Liguilla del Clausura 2026. Sigue el debut de Joel Huiqui en la Jornada 17 de la Liga MX.
El Clausura 2026 de Liga MX llega a su Jornada 17 con un duelo clave en la capital: Cruz Azul recibe a Necaxa este domingo 26 de abril de 2026. El partido se disputará en el Estadio Banorte.
La Máquina, con 30 puntos en la tabla ya clasificada a la Liguilla, busca una victoria que le permita escalar posiciones, amarrar localía en cuartos de final y pelear por el premio al mejor equipo de la temporada. Por su parte, Necaxa llega eliminado y sin presión, pero con un buen momento reciente.
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Situación actual de Cruz Azul: Crisis y cambio de timón
Los cementeros atraviesan un momento complicado. Acumulan seis partidos sin ganar en Liga MX, lo que generó la salida de Nicolás Larcamón y la llegada de Joel Huiqui como entrenador interino.
A pesar de la irregularidad, Cruz Azul mantiene un buen récord como local y cuenta con jugadores clave como Kevin Mier, Rodolfo Rotondi, Erik Lira y Willer Ditta, quienes deberán aportar solidez defensiva y generación de juego para romper la racha negativa.
Por otro lado, sin presión, pero con buen cierre, los Rayos ocupan posiciones bajas y ya están fuera de la Liguilla. Sin embargo, llegan en buen momento: solo una derrota en sus últimos cinco partidos, con empates valiosos ante equipos grandes. El entrenador Martín Varini ha advertido que su equipo saldrá a competir sin complejos. Necaxa suele proponer un fútbol vertical y peligroso en transiciones, lo que podría complicar a una Cruz Azul necesitada de resultados.
Se espera un partido abierto. Cruz Azul necesitará contundencia y presión alta desde el minuto uno para evitar sorpresas. Necaxa apostará por contragolpes y solidez defensiva.
CRUZ AZUL VS NECAXA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- Fecha: domingo 26 de abril
- Hora: 19:00 hrs (tiempo del Centro de México)
- Estadio: Banorte
- TV: Canal 5, TUDN, ViX
- Radio: W Radio 96.9 FM