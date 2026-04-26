Cruz Azul vs Necaxa: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 17 Clausura 2026 Liga MX

El Clausura 2026 de Liga MX llega a su Jornada 17 con un duelo clave en la capital: Cruz Azul recibe a Necaxa este domingo 26 de abril de 2026. El partido se disputará en el Estadio Banorte.

Necaxa vs Cruz Azul / Jam Media Ampliar

La Máquina, con 30 puntos en la tabla ya clasificada a la Liguilla, busca una victoria que le permita escalar posiciones, amarrar localía en cuartos de final y pelear por el premio al mejor equipo de la temporada. Por su parte, Necaxa llega eliminado y sin presión, pero con un buen momento reciente.

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Los cementeros atraviesan un momento complicado. Acumulan seis partidos sin ganar en Liga MX, lo que generó la salida de Nicolás Larcamón y la llegada de Joel Huiqui como entrenador interino.

A pesar de la irregularidad, Cruz Azul mantiene un buen récord como local y cuenta con jugadores clave como Kevin Mier, Rodolfo Rotondi, Erik Lira y Willer Ditta, quienes deberán aportar solidez defensiva y generación de juego para romper la racha negativa.

Joel Huiqui / Jam Media Ampliar

Por otro lado, sin presión, pero con buen cierre, los Rayos ocupan posiciones bajas y ya están fuera de la Liguilla. Sin embargo, llegan en buen momento: solo una derrota en sus últimos cinco partidos, con empates valiosos ante equipos grandes. El entrenador Martín Varini ha advertido que su equipo saldrá a competir sin complejos. Necaxa suele proponer un fútbol vertical y peligroso en transiciones, lo que podría complicar a una Cruz Azul necesitada de resultados.

Se espera un partido abierto. Cruz Azul necesitará contundencia y presión alta desde el minuto uno para evitar sorpresas. Necaxa apostará por contragolpes y solidez defensiva.

CRUZ AZUL VS NECAXA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER