;

Cruz Azul vs Necaxa: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 17 Clausura 2026 Liga MX

Cruz Azul vs Necaxa: La Máquina busca amarrar localía en la Liguilla del Clausura 2026. Sigue el debut de Joel Huiqui en la Jornada 17 de la Liga MX.

Cruz Azul vs Necaxa: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 17 Clausura 2026 Liga MX

Cruz Azul vs Necaxa: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 17 Clausura 2026 Liga MX

W Deportes

El Clausura 2026 de Liga MX llega a su Jornada 17 con un duelo clave en la capital: Cruz Azul recibe a Necaxa este domingo 26 de abril de 2026. El partido se disputará en el Estadio Banorte.

Necaxa vs Cruz Azul

Necaxa vs Cruz Azul / Jam Media

La Máquina, con 30 puntos en la tabla ya clasificada a la Liguilla, busca una victoria que le permita escalar posiciones, amarrar localía en cuartos de final y pelear por el premio al mejor equipo de la temporada. Por su parte, Necaxa llega eliminado y sin presión, pero con un buen momento reciente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ‘Chelito’ Delgado habla sobre la salida de Larcamón de Cruz Azul

Situación actual de Cruz Azul: Crisis y cambio de timón

Los cementeros atraviesan un momento complicado. Acumulan seis partidos sin ganar en Liga MX, lo que generó la salida de Nicolás Larcamón y la llegada de Joel Huiqui como entrenador interino.

A pesar de la irregularidad, Cruz Azul mantiene un buen récord como local y cuenta con jugadores clave como Kevin Mier, Rodolfo Rotondi, Erik Lira y Willer Ditta, quienes deberán aportar solidez defensiva y generación de juego para romper la racha negativa.

Joel Huiqui

Joel Huiqui / Jam Media

Por otro lado, sin presión, pero con buen cierre, los Rayos ocupan posiciones bajas y ya están fuera de la Liguilla. Sin embargo, llegan en buen momento: solo una derrota en sus últimos cinco partidos, con empates valiosos ante equipos grandes. El entrenador Martín Varini ha advertido que su equipo saldrá a competir sin complejos. Necaxa suele proponer un fútbol vertical y peligroso en transiciones, lo que podría complicar a una Cruz Azul necesitada de resultados.

Se espera un partido abierto. Cruz Azul necesitará contundencia y presión alta desde el minuto uno para evitar sorpresas. Necaxa apostará por contragolpes y solidez defensiva.

CRUZ AZUL VS NECAXA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

  • Fecha: domingo 26 de abril
  • Hora: 19:00 hrs (tiempo del Centro de México)
  • Estadio: Banorte
  • TV: Canal 5, TUDN, ViX
  • Radio: W Radio 96.9 FM

El siguiente artículo se está cargando

W Deportes
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad