Pumas vs América en cuartos de final; Así se jugaría la liguilla al momento / Jam Media

Con la Jornada 17 en disputa y resultados en curso, la Liguilla del Clausura 2026 ya tiene una fotografía bastante clara. Al momento, ocho equipos ocuparían los puestos de clasificación directa, con varios movimientos dependiendo de lo que ocurra este domingo en el Estadio Banorte entre Cruz Azul y Necaxa.

Pumas / Jam Media Ampliar

Según la actualización más reciente, la tabla general marcha así:

Pumas

Chivas

Pachuca

Cruz Azul

Toluca

Atlas

Tigres

América

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Cabe recordar que en este torneo no hay Play-In, por lo que estos ocho clubes avanzarían directamente a los cuartos de final.

Así se jugarían los cuartos de final hoy

Con esas posiciones, los cruces de Liguilla al momento serían:

Pumas vs América

Chivas vs Tigres

Pachuca vs Atlas

Toluca vs Cruz Azul

Sin dudas el duelo más atractivo será Pumas vs América, una de las rivalidades más apasionantes del fútbol mexicano y para muchos considerado un Clásico. Este partido ya está confirmado, pues nadie moverá al equipo de Efraín Juárez del liderato general, ni a Las Águilas del octavo puesto.

Otro duelo que ya está confirmado es el de Chivas vs Tigres, partido con tintes de revancha tras aquella final del Clausura 2023, donde los felinos se llevaron el título de Guadalajara. Las Chivas perdieron el liderato con Pumas por solo un gol de diferencia, tras empatar en casa ante Tijuana.

¡"A LO ATLAS"! 💥@AtlasFC hizo de las suyas y sacó la victoria frente al @ClubAmerica con un GOLAZO de último minuto de "Ponchito" González.



Con la victoria, Atlas subió al 6to lugar de la tabla y mandó al América al 8vo. 😱 pic.twitter.com/Dqm1cHJLQr — W Deportes (@deportesWRADIO) April 26, 2026

¿Qué puede cambiar en liguilla con los partidos restantes de la Jornada 17?

De los clasificados a la liguilla, solo Cruz Azul está pendiente de ver acción; se medirá ante Necaxa en su regreso al Estadio Banorte tras una semana polémica con la salida de Nicolás Larcamón.

El empate le bastaría a La Máquina para quedarse con el cuarto lugar y cerrar como local la serie de cuartos de finalante Toluca.

Sin embargo, lo más interesante para los azules es que un triunfo los haría escalar hasta el tercer lugar, haciendo que su rival en liguilla sea Atlas, el rival aparentemente más “cómodo” de los 8 clasificados. Esto también confirmaría que la serie restante sería entre Pachuca y Toluca.

La liguilla está a la vuelta de la esquina, con partidos muy emocionantes que harán vibrar a los aficionados para conocer a un nuevo campeón del fútbol mexicano.