Ricardo La Volpe explota contra Memo Ochoa y su posible convocatoria al Mundial

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha comenzado y con ella se ha reabierto uno de los debates más divisivos en la historia del fútbol mexicano: la permanencia de Guillermo Ochoa en el arco nacional.

Memo Ochoa / Omar Vega Ampliar

Sin embargo, esta vez la crítica no viene de la tribuna, sino de una de las voces más autorizadas y polémicas. Ricardo La Volpe, ex entrenador de la Selección Mexicana, ha lanzado una serie de críticas contra el guardameta, cuestionando severamente si su presencia en la próxima justa mundialista obedece a razones deportivas o meramente comerciales.

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El “Bigotón”, fiel a su estilo directo y sin filtros, ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación al asegurar que el ciclo de Memo Ochoa debería haber terminado, poniendo en duda la capacidad del arquero para adaptarse a las exigencias del fútbol actual.

“No corta ni un centro”: La deficiencia técnica que desespera al estratega

Para La Volpe, el fútbol moderno ha evolucionado hacia un modelo de portero que domina su área penal y participa activamente en el sistema defensivo, cualidades que, según su óptica, Ochoa nunca terminó de pulir. El estratega argentino fue tajante al señalar que el histórico arquero sigue sufriendo en las salidas aéreas, un “pecado capital” en el nivel de élite.

"Ochoa es un portero de línea; debajo de los tres palos es muy bueno, tiene reflejos, pero no sale, no corta ni un centro", sentenció el técnico. La Volpe argumenta que un equipo que aspira a trascender en su propio Mundial no puede permitirse un arquero que no brinde seguridad en el juego aéreo, especialmente ante potencias físicas. Según el análisis del estratega, esta carencia técnica obliga a la línea defensiva a retroceder de más, generando un desequilibrio táctico que otros porteros de la Selección Mexicana con mejor lectura de juego podrían solventar.

¿Marketing o mérito deportivo? El dilema de la sexta Copa

Más allá de lo táctico, la crítica de Ricardo La Volpe tocó una fibra sensible: el aspecto extradeportivo. El estratega sugirió que la insistencia en convocar a Paco Memo podría estar ligada a su peso mediático y a la búsqueda de un récord histórico: “A veces parece que lo llevan por imagen, por lo que representa para los patrocinadores”.

Esta postura llega en un momento donde la presión por un relevo generacional es máxima. Mientras la Copa del Mundo 2026 se acerca, las palabras de La Volpe quedan como un recordatorio de que, en el fútbol de alto nivel, el nombre y el pasado no siempre son suficientes para defender la portería del Tri.